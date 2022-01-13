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Динамо отправило Каргбо в аренду в Словению
Форвард залечил травму и перешел в Целье
nk-celje.si
Словенский клуб "Целье" арендовал форварда "
Как сообщает официальный сайт словенского клуба, аренда рассчитана на 6 месяцев – до конца текущего сезона.
Напомним, что прошлый сезон Каргбо провел в аренде в "Олимпике", где получил тяжёлую травму, от которой только недавно восстановился.
Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца сезона.
Nogometaš, ki povezuje NK Celje in Dinamo Kijev, je na Stadionu Z'dežele pustil kar dober vtis ... naj se zgodba ponovi. ????#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/kp6eZ8jz9O— NK Celje (@NKCelje) January 13, 2022
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