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Динамо отправило Каргбо в аренду в Словению

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард залечил травму и перешел в Целье

Динамо отправило Каргбо в аренду в Словению

nk-celje.si

Новина українською

Словенский клуб "Целье" арендовал форварда "Динамо" Ибрагимо Каргбо.

Как сообщает официальный сайт словенского клуба, аренда рассчитана на 6 месяцев – до конца текущего сезона.

Напомним, что прошлый сезон Каргбо провел в аренде в "Олимпике", где получил тяжёлую травму, от которой только недавно восстановился.

Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Целье Ибрагим Каргбо-младший
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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.01.2022 в 17:34
А ти не здогадуєшся?)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.01.2022 в 17:32
Вот скажите, зачем он вообще нужен был??? Сразу же понятно было, что ниочем! На контракт посадили))))
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0
-1


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