Динамо отправило Каргбо в аренду в Словению

Словенский клуб "Целье" арендовал форварда " Динамо " Ибрагимо Каргбо.

Как сообщает официальный сайт словенского клуба, аренда рассчитана на 6 месяцев – до конца текущего сезона.

Напомним, что прошлый сезон Каргбо провел в аренде в "Олимпике", где получил тяжёлую травму, от которой только недавно восстановился.

Его контракт с "Динамо" рассчитан до конца сезона.