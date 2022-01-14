Траоре и еще два игрока Шахтера пропустят первый сбор из-за травм

Главный врач "Шахтера" Артур Глущенко сообщил, что трое игроков донецкой команды пропустят первый сбор.

"У нас не будет проходить медосмотр Лассина Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое случается иногда.

Не будет проходить Соломон, у него хроническая проблема. Мы решили ее решить сейчас. На решение уйдет около трех недель. Думаю, что на второй сбор он уже вернется", – сказал Глущенко.