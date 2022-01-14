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Траоре и еще два игрока Шахтера пропустят первый сбор из-за травм

Премьер-лига
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Горняки отправятся на первый тренировочный сбор неполным составом

Траоре и еще два игрока Шахтера пропустят первый сбор из-за травм

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Главный врач "Шахтера" Артур Глущенко сообщил, что трое игроков донецкой команды пропустят первый сбор.

"У нас не будет проходить медосмотр Лассина Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое случается иногда.

Не будет проходить Соломон, у него хроническая проблема. Мы решили ее решить сейчас. На решение уйдет около трех недель. Думаю, что на второй сбор он уже вернется", – сказал Глущенко.

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В статье: Сергей Кривцов Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Артур Глущенко Манор Соломон
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Источник:
Футбол NEWS

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