Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Траоре и еще два игрока Шахтера пропустят первый сбор из-за травм
Горняки отправятся на первый тренировочный сбор неполным составом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный врач "Шахтера" Артур Глущенко сообщил, что трое игроков донецкой команды пропустят первый сбор.
"У нас не будет проходить медосмотр Лассина Траоре, который восстанавливается после операции. Не будет проходить Кривцов, у которого, к сожалению, бытовая травма. Такое случается иногда.
Не будет проходить Соломон, у него хроническая проблема. Мы решили ее решить сейчас. На решение уйдет около трех недель. Думаю, что на второй сбор он уже вернется", – сказал Глущенко.
Популярное сейчас
- Официально: Давид Нерес - игрок донецкого Шахтера
- Заря подписывает воспитанников Динамо, новые трансферы Черноморца. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- "Шева - легенда навсегда". Фанаты Милана посвятили баннер своему кумиру
- Александрия подписала пятерых топовых новичков
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни