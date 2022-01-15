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Заря продлила контракт с 18-летним голкипером

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Сапутин пролонгировал отношения с луганским клубом

Заря продлила контракт с 18-летним голкипером

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" продлила контракт с 18-летним голкипером Александром Сапутиным.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сапутин выступает за "Зарю" U-19. В этом сезоне провел 8 матчей, в которых пропустил 11 мячей, 4 поединка отстоял "на ноль" и "отличился" одним автоголом.

Появлялся в заявке первой команды, но пока что не дебютировал.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Сапутин
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Источник:
ФК Заря

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