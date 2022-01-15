" Заря " продлила контракт с 18-летним голкипером Александром Сапутиным.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2025 года.

Сапутин выступает за "Зарю" U-19. В этом сезоне провел 8 матчей, в которых пропустил 11 мячей, 4 поединка отстоял "на ноль" и "отличился" одним автоголом.

Появлялся в заявке первой команды, но пока что не дебютировал.