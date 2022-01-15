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Заря продлила контракт с 18-летним голкипером
Александр Сапутин пролонгировал отношения с луганским клубом
zarya-lugansk.com
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Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2025 года.
Сапутин выступает за "Зарю" U-19. В этом сезоне провел 8 матчей, в которых пропустил 11 мячей, 4 поединка отстоял "на ноль" и "отличился" одним автоголом.
Появлялся в заявке первой команды, но пока что не дебютировал.
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Источник:ФК Заря
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