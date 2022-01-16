Шахтер вылетел на сборы в Турцию. В составе два игрока U-19

Донецкий "Шахтер" отправился на первый тренировочный сбор в Турцию. Главный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов.

Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин.

Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин. Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Тобиас.

Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Тобиас. Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес.

Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес. Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Отметим, что вместе с командой полетели два новичка: Давиде Нерес и Винисиус Тобиас. Также в списке присутствуют два игрока "Шахтера U-19": голкипер Тимур Пузанков и центрбек Марьян Фарина. В то же время Манор Соломон, Сергей Кривцов и Лассина Траоре не отправились с командой из-за травм. А вот причина отсутствия Евгения Коноплянки неизвестна.

На первом сборе "горняки" проведут три спарринга: против "Вольфсбергера" 24 января, "Шахтера" Солигорск 28 января и "Црвены Звезды" 31 января. Команда будет базироваться в Белеке.