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Шахтер вылетел на сборы в Турцию. В составе два игрока U-19

Премьер-лига
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Шахтер вылетел на сборы в Турцию. В составе два игрока U-19

Твіттер Шахтаря/Автор невідомий

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Донецкий "Шахтер" отправился на первый тренировочный сбор в Турцию. Главный наставник "горняков" Роберто Де Дзерби взял с собой 27 футболистов.

  • Вратари: Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин.
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь, Фарина, Тобиас.
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Антонио, Тете, Бондаренко, Мудрик, Патрик, Судаков, Педриньо, Нерес.
  • Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо.

Отметим, что вместе с командой полетели два новичка: Давиде Нерес и Винисиус Тобиас. Также в списке присутствуют два игрока "Шахтера U-19": голкипер Тимур Пузанков и центрбек Марьян Фарина. В то же время Манор Соломон, Сергей Кривцов и Лассина Траоре не отправились с командой из-за травм. А вот причина отсутствия Евгения Коноплянки неизвестна.

На первом сборе "горняки" проведут три спарринга: против "Вольфсбергера" 24 января, "Шахтера" Солигорск 28 января и "Црвены Звезды" 31 января. Команда будет базироваться в Белеке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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