Защитник Шахтера не полетел в Турцию с командой из-за травмы, полученной при падении на гололеде

Центральный защитник "Шахтера" Сергей Кривцов не улетел вместе с командой на первый зимний тренировочный сбор в Турцию.

Украинский игрок получил травму, поскользнувшись во время гололеда. Об этом сообщили в эфире Футбол NEWS.

Пока неизвестно, насколько точно выбыл Кривцов. Ранее врач "горняков" Антон Глущенко заявлял, что защитник может вернуться в состав уже после второго сбора "Шахтера". Также не было указано, какое именно повреждение получил оборонец.

Напомним, что в первой части сезона Сергей принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в среднем проводив на поле 62,5 минуты за игру.

Отметим, что подопечные Роберто Де Дзерби уже прибыли в Турцию. “Горняки” будут базироваться в Белеке, где у них запланировано три спарринга.