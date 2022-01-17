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Десна вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона
"Северяне" провели первую тренировку на своей базе
Фото: ФК Десна
16 января, футболисты черниговской "Десны" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.
Команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Юрия Гагарина и провела втягивающую тренировку. О дальнейших планах "северян" на межсезонье не сообщается
Напомним, ранее черниговский клуб покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владен Юрченко, а у Сергея Болбата истек контракт с клубом. Также в "Александрию" перешел Владислав Калитвинцев, но в "Десне" подали ноту протеста на трансфер футболиста.
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