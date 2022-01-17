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Десна вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона

Премьер-лига
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"Северяне" провели первую тренировку на своей базе

Десна вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона

Фото: ФК Десна

Новина українською

16 января, футболисты черниговской "Десны" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Юрия Гагарина и провела втягивающую тренировку. О дальнейших планах "северян" на межсезонье не сообщается

Напомним, ранее черниговский клуб покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владен Юрченко, а у Сергея Болбата истек контракт с клубом. Также в "Александрию" перешел Владислав Калитвинцев, но в "Десне" подали ноту протеста на трансфер футболиста.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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