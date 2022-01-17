Десна вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона

16 января, футболисты черниговской "Десны" вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона.

Команда собралась на учебно-тренировочной базе стадиона имени Юрия Гагарина и провела втягивающую тренировку. О дальнейших планах "северян" на межсезонье не сообщается

Напомним, ранее черниговский клуб покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владен Юрченко, а у Сергея Болбата истек контракт с клубом. Также в "Александрию" перешел Владислав Калитвинцев, но в "Десне" подали ноту протеста на трансфер футболиста.