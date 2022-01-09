Спортивный юрист: Десну могут отправить в низший дивизион и лишить профессионального статуса из-за долгов

Спортивный юрист Илья Скоропашкин прокомментировал ситуацию с финансовыми проблемами в “Десне”, в том числе и невыплату одному из бывших легионеров суммы в 400 тысяч долларов:

“Условия контракта должны соблюдаться. Это один из основополагающих принципов ФИФА. Независимо от того, задействовал ли футбольный клуб игрока для участия в официальных матчах или нет, соблюдать условия контракта обязаны обе стороны. Футболист обязан тренироваться и не нарушать спортивный режим, а клуб – своевременно и в полном объеме выплачивать ему заработную плату.

Если клуб задерживает выплаты, игрок вправе досрочно расторгнуть контракт и требовать компенсацию, которая обычно рассчитывается исходя из оставшейся суммы контракта. Это стандартная практика органов футбольного правосудия ФИФА.

В случае невыполнения клубом решения, принятого органами ФИФА, по выплате игроку компенсации в установленный срок, следует автоматическая санкция в виде запрета на регистрацию новых игроков на национальном и международном уровнях до момента полной выплаты.

Если в течение трех последующих заявочных периодов клуб не выплатил присужденную сумму в полном объеме и нет соглашения с игроком об отсрочке выплаты, дисциплинарные органы ФИФА будут применять более жесткие санкции в виде принудительного понижения клуба в классе или лишения профессионального статуса”, - сказал юрист.