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Источник: Калитвинцев подписал контракт с Александрией
Хорошее усиление для Юрия Гуры
Фото: ФК Десна
Один из ключевых игроков черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев подписал контракт с "Александрией". Подробности сделки пока не уточняются. Об этом сообщает сайт Mega-ratings.
Напомним, ранее коуч клуба Юрий Гура высказывался о том, что
В текущем сезоне УПЛ Владислав вышел на поле в 16 поединках "Десны", забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимось вингера в 1 млн евро.
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