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Источник: Калитвинцев подписал контракт с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорошее усиление для Юрия Гуры

Источник: Калитвинцев подписал контракт с Александрией

Фото: ФК Десна

Новина українською

Один из ключевых игроков черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев подписал контракт с "Александрией". Подробности сделки пока не уточняются. Об этом сообщает сайт Mega-ratings.

Напомним, ранее коуч клуба Юрий Гура высказывался о том, что хотел бы видеть в команде такого игрока, как Калитвинцев. Футболист может сыграть на обеих флангах и на позиции атакующего полузащитника. При этом его родная позиция - правый вингер.

В текущем сезоне УПЛ Владислав вышел на поле в 16 поединках "Десны", забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимось вингера в 1 млн евро.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 14:53
Неплохой игрок.Если не получиться к отцу поедит.
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