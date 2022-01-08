Источник: Калитвинцев подписал контракт с Александрией

Один из ключевых игроков черниговской "Десны" Владислав Калитвинцев подписал контракт с "Александрией". Подробности сделки пока не уточняются. Об этом сообщает сайт Mega-ratings.

Напомним, ранее коуч клуба Юрий Гура высказывался о том, что хотел бы видеть в команде такого игрока, как Калитвинцев. Футболист может сыграть на обеих флангах и на позиции атакующего полузащитника. При этом его родная позиция - правый вингер.

В текущем сезоне УПЛ Владислав вышел на поле в 16 поединках "Десны", забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимось вингера в 1 млн евро.