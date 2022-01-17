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Очередная аренда. Защитник Динамо продолжит карьеру в Днепре-1
До завершения сезона
Фото: Днепр-1
Очередным новичком "Днепра-1" в 2022 году стал 23-летний левый защитник Роман Вантух. В составе днепрян он будет выступать на арендных условиях до завершения сезона.
Вантух является воспитанником местной ДЮСШ "Львов". С 2016 по 2019 год выступал за молодежные команды киевского "Динамо". После этого играл на арендных условиях за донецкий "Олимпик" и "Александрию". Первую часть текущего сезона он провел в аренде в "Черноморце", за который отыграл 10 матчей и отметился одной результативной передачей.
В активе Вантуха также 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах за молодежную сборную Украины.
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