Очередная аренда. Защитник Динамо продолжит карьеру в Днепре-1

Очередным новичком "Днепра-1" в 2022 году стал 23-летний левый защитник Роман Вантух. В составе днепрян он будет выступать на арендных условиях до завершения сезона.

Вантух является воспитанником местной ДЮСШ "Львов". С 2016 по 2019 год выступал за молодежные команды киевского "Динамо". После этого играл на арендных условиях за донецкий "Олимпик" и "Александрию". Первую часть текущего сезона он провел в аренде в "Черноморце", за который отыграл 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

В активе Вантуха также 1 гол и 3 ассиста в 9 матчах за молодежную сборную Украины.