Денис Попов: Сидорчук может напихать. У него есть полное право, он — капитан

Защитник " Динамо " Денис Попов поведал о том, от кого может "прилететь" в киевской команде.

"Бывает ли, что в "Динамо" кто-то кому-то "пихает"? Бывает, конечно. Сидорчук может. У него есть полное право, он — капитан. Он может "напихать". Он — опытный игрок, капитан. Он, наверное, чуть по-другому видит.

Были такие моменты, когда Сергей "пихал", а я не дулся, но злился. Не понимал, почему это так. Но никогда не было каких-то обид, мол, он мне "напихал" — и все, он меня раздражает, не буду больше с им разговаривать.

За что мне "пихал" Сидорчук? За какой-то момент. На сборах как-то давно я в игру не попал вообще. Есть такие дни, когда не попадаешь в игру. Он мне "напихал". Говорит, мол, давай, соберись. Я чуть завелся — и нормально. Нужно иногда чуть взбадривать", — рассказал Попов.