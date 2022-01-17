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Денис Попов: Сидорчук может напихать. У него есть полное право, он — капитан

Премьер-лига
(1 голосов)

Иногда нужно взбодрить команду

Денис Попов: Сидорчук может напихать. У него есть полное право, он — капитан

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов поведал о том, от кого может "прилететь" в киевской команде.

"Бывает ли, что в "Динамо" кто-то кому-то "пихает"? Бывает, конечно. Сидорчук может. У него есть полное право, он — капитан. Он может "напихать". Он — опытный игрок, капитан. Он, наверное, чуть по-другому видит.

Были такие моменты, когда Сергей "пихал", а я не дулся, но злился. Не понимал, почему это так. Но никогда не было каких-то обид, мол, он мне "напихал" — и все, он меня раздражает, не буду больше с им разговаривать.

За что мне "пихал" Сидорчук? За какой-то момент. На сборах как-то давно я в игру не попал вообще. Есть такие дни, когда не попадаешь в игру. Он мне "напихал". Говорит, мол, давай, соберись. Я чуть завелся — и нормально. Нужно иногда чуть взбадривать", — рассказал Попов.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Денис Попов
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 19:13
Пихальщики
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Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 19:12
Себе Сидорчук сначала пусть напихает. А то "ни матча без привоза".
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