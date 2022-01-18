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Нерес: По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок Шахтера обживается в донецком клубе

Нерес: По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом

shakhtar.com

Новина українською

Новичок донецкого "Шахтера" Давид Нерес поделился первыми впечатлениями о стиле игры "горняков", а также сравнил себя с легендой клуба Марлосом, который покинул команду этой зимой.

"Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. "Шахтер" - команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с "Аяксом". "Аякс" тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой.

Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное - не боятся играть и пробовать что-то новое", — сказал Нерес.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
18.01.2022 в 01:16
Профі, фото в тему)))
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