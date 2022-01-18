Нерес: По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом

Новичок донецкого " Шахтера " Давид Нерес поделился первыми впечатлениями о стиле игры "горняков", а также сравнил себя с легендой клуба Марлосом, который покинул команду этой зимой.

"Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. "Шахтер" - команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с "Аяксом". "Аякс" тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой.

Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное - не боятся играть и пробовать что-то новое", — сказал Нерес.