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Нерес: По игровой философии Шахтер можно сравнить с Аяксом
Новичок Шахтера обживается в донецком клубе
shakhtar.com
Новичок донецкого "
"Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. "Шахтер" - команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с "Аяксом". "Аякс" тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.
У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой.
Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное - не боятся играть и пробовать что-то новое", — сказал Нерес.
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