Источник раскрыл подробности перехода Леднева в Фехервар

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев вскоре на правах аренды перейдет в венгерский "Фехервар". Об этом пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Деловые контакты спортдиректора венгерского "Фехервара" Иштвана Шалои с ProStar Шаблия/Серебренникова привели в клуб двух их клиентов - Петряка и Макаренко. Поэтому для Богдана Леднева, решившего искать себе арендные варианты по причине дефицита игрового времени, вариант нарисовался быстро. €300 000 годовой аренды. Если не случится форс-мажора, о сделке будет объявлено в скором времени", - говорится в источнике.

Отметим, что Богдан не полетел на первый сбор с "Динамо". В текущем сезоне Леднев сыграл в 10 матчах (185 минут в общем), результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.