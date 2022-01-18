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"Важно не ошибиться в выборе". У экс-игрока Львова есть предложения от других клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский хавбек еще не определился со своим будущим

"Важно не ошибиться в выборе". У экс-игрока Львова есть предложения от других клубов

Фото: instagram.com/brikner14

Новина українською

Украинский полузащитник Иван Брикнер покинул "Львов". Футболист рассказал, по чьей инициативе было прекращено сотрудничество.

"Это было не мое решение. Тем более, что главный тренер Олег Дулуб неоднократно заявлял, что я нужен команде. И вдруг, за несколько дней до отъезда на зарубежный сбор – в Турцию, узнал, что Дулуб на меня уже не рассчитывает. Непонятно все это.

Но ничего страшного, футбольная жизнь продолжается, имею несколько предложений от других клубов. Теперь важно не ошибиться в выборе", — рассказал Брикнер.

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Иван Брикнер провел за "Львов" 16 поединков.

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В статье: ФК Львов Иван Брикнер
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