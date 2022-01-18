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"Важно не ошибиться в выборе". У экс-игрока Львова есть предложения от других клубов
Украинский хавбек еще не определился со своим будущим
Фото: instagram.com/brikner14
Украинский полузащитник Иван Брикнер покинул "Львов". Футболист рассказал, по чьей инициативе было прекращено сотрудничество.
"Это было не мое решение. Тем более, что главный тренер Олег Дулуб неоднократно заявлял, что я нужен команде. И вдруг, за несколько дней до отъезда на зарубежный сбор – в Турцию, узнал, что Дулуб на меня уже не рассчитывает. Непонятно все это.
Но ничего страшного, футбольная жизнь продолжается, имею несколько предложений от других клубов. Теперь важно не ошибиться в выборе", — рассказал Брикнер.
Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Иван Брикнер провел за "Львов" 16 поединков.
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