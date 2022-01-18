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Вирт: В январе Верес тренировался на площадке нестандартных размеров с искусственным покрытием

Премьер-лига
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Проблемы с инфраструктурой клуба по-прежнему ждут своего решения

Вирт: В январе Верес тренировался на площадке нестандартных размеров с искусственным покрытием

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итог осенней части сезона и высказался о проблемах с клубной инфраструктурой.

— Накануне отъезда в Турцию, состоялось заседание наблюдательного совета ФК "Верес". Как было оценено выступление команды в минувшем году?

— Услышали в свой адрес немало комплиментов. Конечно, было приятно. Действительно, считаю, что подопечные хорошо отработали, поскольку завоевав путевку в элитный дивизион, сумели закрепиться среди середняков. Это важно, ведь перед командой поставлено задание, прежде всего, сохранить "прописку" в чемпионате УПЛ, уровень которого, кстати, возрастает. Хотя я по натуре - максималист и хочется занять место, как можно выше.

— Наверняка на заседании наблюдательного совета разговор шел и о совершенствовании клубной инфраструктуры ?

— Да, это очень актуально, ведь приходится констатировать, что по спортивной составляющей футболисты " Вереса" значительно опережают условия, в которых приходится тренироваться. Вот и в январе восстановительный сбор проходил на площадке нестандартных размеров с искусственным покрытием. Все же, радует, что в последнее время активизировались работы, как с реконструкцией стадиона "Авангард", так и с сооружением спортивной загородной базы для подготовки команды.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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