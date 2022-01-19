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Днепр-1 не заинтересован в подписании защитника Шленска

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинский клуб не интересовался поляком

Днепр-1 не заинтересован в подписании защитника Шленска

Фото: slasknet.com

Новина українською

"Днепр-1" не заинтересован в подписании правого защитника "Шленска" Патрика Янасика, сообщает fcdnipro.com.

По данным источника, днепряне не интересуются и не интересовались польским футболистом. Отмечается, что таким образом агенты игрока "Шленска" пытаются набить цену своему клиенту.

Ранее издание Meczyki сообщило, что украинский клуб предложил около 400-500 тысяч евро за 24-летнего Янасика.

В нынешнем сезоне Патрик отыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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В статье: Шленск (Вроцлав) СК Днепр-1 Патрик Янасик
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Источник:
fcdnipro.com

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
19.01.2022 в 13:18
Да мало ли кем Днепр1 НЕ интересуется...,чего об этом кедахтать...Агент футболиста хочить поднять его цену ..а вы ему помогаете..,неписав о нем..
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