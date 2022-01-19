Днепр-1 не заинтересован в подписании защитника Шленска

"Днепр-1" не заинтересован в подписании правого защитника "Шленска" Патрика Янасика, сообщает fcdnipro.com.

По данным источника, днепряне не интересуются и не интересовались польским футболистом. Отмечается, что таким образом агенты игрока "Шленска" пытаются набить цену своему клиенту.

Ранее издание Meczyki сообщило, что украинский клуб предложил около 400-500 тысяч евро за 24-летнего Янасика.

В нынешнем сезоне Патрик отыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.