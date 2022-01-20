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Наставник Львова: Мы делали акцент на подписании украинских исполнителей
Олег Дулуб рассказал о новичках своей команды
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб в комментарии для Футбол NEWS рассказал о новичках своей команды, которые присоединились этой зимой.
"До нового года акцент делался в основном на подборе украинских исполнителей, независимо от того, выступали они в Украине или за границей. Иван Пономаренко - вратарь, которому 23 года, по всем показателям довольно неплохой.
Богдан Мышенко - футболист, предыдущей командой которого был "Гомель". Мне понравилось его хорошее техническое исполнение, движение и скорость. Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.
Владислав Бугай пришел из "Черноморца". При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов", — сказал Дулуб.
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