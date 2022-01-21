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Во второй раз за четыре месяца. Тотовицкий заразился коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

В связи с этим новичок "Колоса" пропустил медосмотр

Во второй раз за четыре месяца. Тотовицкий заразился коронавирусом

Фото: ФК Колос

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий сдал положительный тест на COVID-19, сообщает "Футбол NEWS".

По этой причине 29-летний хавбек пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. К слову, Тотовицкий уже болел ковидом в октябре 2021-го года.

Напомним, в первой части сезона он играл за "Десну", за которую забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 13 матчах УПЛ. К "Колосу" Тотовицкий присоединился в статусе свободного агента.

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В статье: Андрей Тотовицкий Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (2)
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zafo83
21.01.2022 в 13:40
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Technical
21.01.2022 в 13:21
Бо то Омікрон, ним майже всі повторно заражаються
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