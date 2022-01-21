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Во второй раз за четыре месяца. Тотовицкий заразился коронавирусом
В связи с этим новичок "Колоса" пропустил медосмотр
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий сдал положительный тест на COVID-19, сообщает "Футбол NEWS".
По этой причине 29-летний хавбек пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. К слову, Тотовицкий уже болел ковидом в октябре 2021-го года.
Напомним, в первой части сезона он играл за "Десну", за которую забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 13 матчах УПЛ. К "Колосу" Тотовицкий присоединился в статусе свободного агента.
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Источник:Футбол NEWS
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Комментарии (2)
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zafo83
21.01.2022 в 13:40
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Technical
21.01.2022 в 13:21
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