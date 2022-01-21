Во второй раз за четыре месяца. Тотовицкий заразился коронавирусом

Полузащитник "Колоса" Андрей Тотовицкий сдал положительный тест на COVID-19, сообщает "Футбол NEWS".

По этой причине 29-летний хавбек пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. К слову, Тотовицкий уже болел ковидом в октябре 2021-го года.

Напомним, в первой части сезона он играл за "Десну", за которую забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 13 матчах УПЛ. К "Колосу" Тотовицкий присоединился в статусе свободного агента.