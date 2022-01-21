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Дубинчак получил травму в первом матче после возвращения в Динамо
Защитник неудачно пошел в подкат в спарринге с Атлетико Пульпиленьо
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник Динамо Владислав Дубинчак, который на днях вернулся из аренды из Днепра-1, получил травму в спарринге киевской команды с Атлетико Пульпиленьо.
Футболист пошел в подкат, и видимо, повредил ногу. На 41- минуте защитник попросил замену и прихрамывая покинул поле.
Точный диагноз повреждения и сроки восстановления будут известны позже.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Комментарии (4)
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C_Ballack (Днепр)
21.01.2022 в 21:11
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genpet (Николаев)
21.01.2022 в 20:26
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Artemanat (Кривой Рог)
21.01.2022 в 20:19
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 19:58
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