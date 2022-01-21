Дубинчак получил травму в первом матче после возвращения в Динамо

Защитник Динамо Владислав Дубинчак, который на днях вернулся из аренды из Днепра-1, получил травму в спарринге киевской команды с Атлетико Пульпиленьо.

Футболист пошел в подкат, и видимо, повредил ногу. На 41- минуте защитник попросил замену и прихрамывая покинул поле.

Точный диагноз повреждения и сроки восстановления будут известны позже.