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Дубинчак получил травму в первом матче после возвращения в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник неудачно пошел в подкат в спарринге с Атлетико Пульпиленьо

Дубинчак получил травму в первом матче после возвращения в Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник Динамо Владислав Дубинчак, который на днях вернулся из аренды из Днепра-1, получил травму в спарринге киевской команды с Атлетико Пульпиленьо.

Футболист пошел в подкат, и видимо, повредил ногу. На 41- минуте защитник попросил замену и прихрамывая покинул поле.

Точный диагноз повреждения и сроки восстановления будут известны позже.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Дубинчак
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Комментарии (4)
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C_Ballack (Днепр)
21.01.2022 в 21:11
Рекордно быстро угробили парня.
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0
0
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genpet (Николаев)
21.01.2022 в 20:26
Игра , для засыпания
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
21.01.2022 в 20:19
Динамо как всегда
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.01.2022 в 19:58
Все. Главное деньги по контракту пусть платят!!!
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0
-3


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