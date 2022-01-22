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Кендзера: При Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился
Поляк доволен работой коуча
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера дал комментарий о ходе первого тренировочного сбора в Испании:
– Мы в Испании уже четвертый день, а до этого еще несколько дней работали в Киеве. Также у каждого была своя индивидуальная работа во время отпуска, чтобы подготовиться к сборам.
Конечно, здесь тяжело, так всегда бывает. Нужно через это пройти, чтобы потом хорошо играть в чемпионате во второй половине сезона.
- Вы проводите по две тренировки в день, это очень тяжело?
– Да, но ничего страшного, сейчас такое время. Впереди еще два сбора, но время идет быстро, поскольку мы постоянно чем-то заняты.
- На первом сборе работа, в основном, функциональная и силовая?
– Да, мы много работаем в тренажерном зале с тренером Виталием Кулыбой, делаем упражнения на все виды мышц, чтобы по ходу сезона было меньше травм, и чтобы игроки были более сильными.
- Работаете ли дополнительно индивидуально?
– Да, кроме того, что делаю с командой, у меня еще есть своя индивидуальная программа – работаю в зале с тренером онлайн, поскольку он из Польши.
Во время отпуска всегда к нему прихожу и готовлюсь. С ним работаю уже давно, лет семь.
- Как вам, как защитнику, это помогает на футбольном поле?
– Очень помогает, поскольку футбол в последнее время поменялся, нужно иметь физическое преимущество над соперниками и использовать это качество.
Сейчас все работают над силой, так что и на фланге, и в центре защиты мне нужно быть хорошо подготовленным физически.
- В первые дни сбора Мирча Луческу отдельно работает с защитниками, что именно он говорит вам делать?
– Работаем над ошибками, которые допускали в первой части сезона, тренер много нам подсказывает по поводу того, как мы должны играть, что он хочет от нас видеть.
Также много работаем над тем, как выходить из обороны в атаку с мячом, как выходить из-под прессинга соперника, как защищаться. Эта работа очень важна, мы все двигаемся в одном направлении.
- Луческу даже сказал, что будет останавливать тренировки, чтобы показать, как нужно действовать…
– Да, он иногда так делает, рассказывает, чего ожидает от нас, и это очень хорошо, поскольку футболисты понимают, чего хочет тренер.
- Как можете оценить свой уровень за последние два сезона с тех пор, как команду возглавил Луческу? Значительно прибавили?
– Думаю, при Луческу рост всех футболистов пошел вверх, уровень всей команды повысился, и я, как футболист, также индивидуально вырос, получил больше опыта, и хорошо себя чувствую на поле, – сказал Кендзера.
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