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Верес начал турецкий сбор с ничьей с чешским Градец-Кралове

Премьер-лига
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Команда Юрия Вирта провела свой первый спарринг в Турции

Верес начал турецкий сбор с ничьей с чешским Градец-Кралове

nkveres.com

Новина українською

В понедельник, 24 января, ровненский Верес провел свой первый спарринг на зимних сборах в Турции. Соперником ровенчан был чешский клуб Градец-Кралове.

Чехи активно начали первый тайм, да ив целом выглядели более активно, прессинговали, явно находясь в более хороших физических кондициях.

Счет был открыт на 17-й минуте - затяжная многоходовая атака чешской команды завершилась острой передачей по центральной зоне и точным ударом в ближний верхний угол ворот метров с двенадцати – 0:1.

У Вереса до перерыва было пару шансов отыграться, но Гечев не реализовал пару неплохих возможностей.

Второй тайм снова начался активным действиями чехов, в то время как Верес пытался отвечать в контратаках.

Но отыгрались украинцы после стандарта – Пасич идеально исполнил штрафной.

1:1. Свой следующий спарринг Верес проведет 29 января против аутсайдера чешского чемпионата – Карвина.

Верес - Градец Кралове - 1:1

Верес (1 тайм): Кичак - Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е.Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).

Верес (2 тайм): Когут - С.Шестаков, Гук, Мельник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г.Пасич, Дахновский, Гайдучик.

Голы: Г.Пасич (70) - (17)

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В статье: Верес (Ровно)
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