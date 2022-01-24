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Верес начал турецкий сбор с ничьей с чешским Градец-Кралове
Команда Юрия Вирта провела свой первый спарринг в Турции
nkveres.com
В понедельник, 24 января, ровненский
Чехи активно начали первый тайм, да ив целом выглядели более активно, прессинговали, явно находясь в более хороших физических кондициях.
Счет был открыт на 17-й минуте - затяжная многоходовая атака чешской команды завершилась острой передачей по центральной зоне и точным ударом в ближний верхний угол ворот метров с двенадцати – 0:1.
У Вереса до перерыва было пару шансов отыграться, но Гечев не реализовал пару неплохих возможностей.
Второй тайм снова начался активным действиями чехов, в то время как Верес пытался отвечать в контратаках.
Но отыгрались украинцы после стандарта – Пасич идеально исполнил штрафной.
1:1. Свой следующий спарринг Верес проведет 29 января против аутсайдера чешского чемпионата – Карвина.
Верес - Градец Кралове - 1:1
Верес (1 тайм): Кичак - Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е.Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).
Верес (2 тайм): Когут - С.Шестаков, Гук, Мельник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г.Пасич, Дахновский, Гайдучик.
Голы: Г.Пасич (70) - (17)
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