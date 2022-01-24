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У Львова из-за ковида сорвался спарринг с Татраном
Словаки не полетели на сбор в Турцию
mfktatran.sk
В понедельник, 24 января, "
Однако в клубе из Словакии произошла вспышка ковида, из-за чего команда не смогла в запланированные сроки выехать на сбор в Турцию. На данный момент игроки "Татрана" готовятся в индивидуальном порядке.
Следующий спарринг "Львов" должен сыграть 26 января против "Динамо" Тбилиси. Начало в 16:00 по Киеву.
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Источник:ФК Татран
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