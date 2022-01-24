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У Львова из-за ковида сорвался спарринг с Татраном

Премьер-лига
(1 голосов)

Словаки не полетели на сбор в Турцию

У Львова из-за ковида сорвался спарринг с Татраном

mfktatran.sk

Новина українською

В понедельник, 24 января, "Львов" в Турции должен был провести контрольную игру со словацким "Татраном".

Однако в клубе из Словакии произошла вспышка ковида, из-за чего команда не смогла в запланированные сроки выехать на сбор в Турцию. На данный момент игроки "Татрана" готовятся в индивидуальном порядке.

Следующий спарринг "Львов" должен сыграть 26 января против "Динамо" Тбилиси. Начало в 16:00 по Киеву.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ФК Татран

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