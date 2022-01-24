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Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?
Ринату Леонидовичу есть, чем похвастаться
Шахтер продолжает штамповать трофеи в Украине, покупать бразильцев и быть топ-клубом Украины наравне с киевским Динамо. Как живет, сколько зарабатывает и сколько тратит Ахметов на футбол и Шахтер? Смотри новое видео и не забудь про лайк.
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2022 в 18:51
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+2
-1
Romb_DK (Київ)
24.01.2022 в 18:34
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0
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schabay (Краснодон)
24.01.2022 в 18:50
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0
-2
Romb_DK (Київ)
24.01.2022 в 19:01
0
0
mafia1971 (Lugansk)
24.01.2022 в 19:57
+1
0
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