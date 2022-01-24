  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?

Премьер-лига
(4 голосов)

Ринату Леонидовичу есть, чем похвастаться

Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?

UA-Футбол
Новина українською

Шахтер продолжает штамповать трофеи в Украине, покупать бразильцев и быть топ-клубом Украины наравне с киевским Динамо. Как живет, сколько зарабатывает и сколько тратит Ахметов на футбол и Шахтер? Смотри новое видео и не забудь про лайк.

Читайте такжеЖизнь владельца Динамо. Как живет Игорь Суркис?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.01.2022 в 18:51
На жаль живе
Ответить
+2
-1
Romb_DK (Київ)
24.01.2022 в 18:34
Стало зрозуміло чому така дорога електрика
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
24.01.2022 в 18:50
Работать не пробывал?
Ответить
0
-2
Romb_DK (Київ)
24.01.2022 в 19:01
пробывал
0
0
mafia1971 (Lugansk)
24.01.2022 в 19:57
пробовал, не понравилось
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...