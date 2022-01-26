Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Шкупи: смотреть онлайн, видеотрансляция
Уже четвертая товарищеская встреча для одесситов
Фото: ФК Черноморец
Контрольный матч, 26.01.2022
"Черноморец" 16:00 "Шкупи"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Запасной вариант. Клуб Серии А хочет арендовать Супрягу
- Слишком большая зарплата. Генрих Мхитарян почти наверняка покинет Рому
- Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...