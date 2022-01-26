"Многому учусь". Бурда рассказал о возвращении после длительного перерыва

Защитник "Динамо" Никита Бурда прокомментировал контрольный поединок с испанской командой "Реал Мурсия" и победу динамовцев со счетом 3:1.

Напомним, Бурда в начале прошлого сезона порвал ахилл, а в январе 2021 года ему сделали повторную операцию.

- Сейчас получаю огромное удовольствие от работы, потому что мне этого очень не хватало, даже несмотря на тяжелые нагрузки.

- Ощущали ли поддержку болельщиков во время восстановления?

- Первое время да, многие писали, поддерживали, но со временем сообщений стало меньше. Я нормально к этому отношусь. Таков мой путь. У всех карьера складывается по-разному, у меня вот так. Я и раньше ценил то, что играю в такой команде, как "Динамо", тренируюсь с такими квалифицированными футболистами, работаю с такими мудрыми тренерами. Учитывая мои травмы и операции, я стал ценить это еще больше, относиться еще более серьезно и профессионально. А тем, кто мне писал и поддерживал, я очень благодарен, поскольку для меня это был действительно очень тяжелый период. Я готов выкладываться на поле, отдавать все силы и делать все, что могу, главное, чтобы ничего больше не тревожило.

- В чем команда прибавила во время первого сбора, а над чем еще нужно работать?

- Тренерский штаб указывает нам на ошибки, сборы для того и нужны, чтобы их исправить и подойти ко второй части сезона в хорошем физическом и тактическом состоянии. Наличие ошибок – это нормально, пусть они остаются здесь и не переносятся на официальные матчи. Что касается прогресса, о нем еще рано говорить. Сейчас больше работаем над функциональным состоянием. Ближе к концу третьего сбора прибавим во всех компонентах, так что время еще есть.

- Луческу уделяет много внимания защите, выходам из обороны в атаку. Учитывая, что вы пропустили длительный период, вам приходится наверстывать?

- Да, я многому учусь. Ребята давно в рабочем режиме, в тренировочном процессе, уже привыкли и все знают. Действительно, много нового, стараюсь это впитывать, слушаю с открытым ртом и стараюсь выполнять.

- Какие именно у Луческу требования к вам?

- Защитник должен уметь начинать атаки. Даже, если команда соперника прессингует, нужно выходить из-под этого прессинга через передачи, не просто бить мяч, а вести игру, а также надежно играть в обороне.

- Вас удивил соперник, которому удалось первому забить мяч и создать проблемы "Динамо"?

- Да. В Испании такой футбол, что все команды и Ла-Лиги, и Сегунды играют в футбол, открываются, хорошо контролируют мяч. Игроки технически хорошо обучены, так что нам было нелегко, особенно учитывая, что играли на фоне нагрузок. На тренировках получаем хорошую нагрузку, поэтому первый тайм получился немного смазанным, но во втором тайме ребята исправили ситуацию.

- Вас бы расстроил тот факт, если бы в конце матча не удалось забить два мяча?

- В любом матче хочется победить – хоть в товарищеском, хоть в официальном. После побед хорошее настроение и легче работать. Хорошо, что ребятам удалось во втором тайме прибавить и забить два мяча. Думаю, настроение у всех будет отличным для работы.

- Вам не мешал ветер?

- Конечно, лучше играть, когда погода идеальная, но обе команды были в равных условиях, так что на это глупо жаловаться.

- Присутствие украинских болельщиков на трибунах подбадривает?

- Конечно, это здорово, несмотря на то что мы далеко от дома, люди приходят и поддерживают нас. Классно, что у "Динамо" есть болельщики по всему миру, - рассказал Бурда.