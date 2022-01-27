Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес арендует у Динамо Аусси
Клубы уже обо всем договорились
torpedo-belaz.by
Ровенский "
Об этом сообщил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.
По словам тренера, ровенский клуб арендует игрока сроком на 1,5 года с правом выкупа.
Напомним, что Аусси не был заигран за первую команду "Динамо". За "Торпедо-БелАЗ" провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Также ранее побывал в аренде в "Словане".
Transfermarkt оценивает Аусси в 200 000 евро.
Популярное сейчас
- Дело в окладе. Коноплянка продолжает переговоры с Днепром-1 - СМИ
- Украинский экс-игрок Юве: Итальянцы везде выбритые, перед зеркалом очередь. Прыщик для них – катастрофа
- Рух представил защитника из Нидерландов, македонец для Ворсклы. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Рух катает спарринги с любителями, Цыганков - лучший бомбардир. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО