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Верес арендует у Динамо Аусси

Премьер-лига
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Клубы уже обо всем договорились

Верес арендует у Динамо Аусси

torpedo-belaz.by

Новина українською

Ровенский "Верес" арендует у "Динамо" защитника Алана Аусси, который последние 1,5 года провел в аренде в белорусском "Торпедо-БелАЗ".

Об этом сообщил главный тренер "Вереса" Юрий Вирт.

По словам тренера, ровенский клуб арендует игрока сроком на 1,5 года с правом выкупа.

Напомним, что Аусси не был заигран за первую команду "Динамо". За "Торпедо-БелАЗ" провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Также ранее побывал в аренде в "Словане".

Transfermarkt оценивает Аусси в 200 000 евро.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно) Торпедо-БелАЗ (Жодино) Алан Аусси
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Источник:
ТК Футбол

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