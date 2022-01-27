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СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидатом от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области

Премьер-лига
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(4 голосов)

Хотя сам потенциальный кандидат пока что от комментариев удерживается

СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидатом от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин, вероятно, будет баллотироваться в депутаты ВР от партии "Слуги народов" во время промежуточных выборов в округе №206. Об этом сообщает "Події і коментарі".

Избирательный процесс по 206 округу начнется уже завтра, 26 января.

По информации источников, основным кандидатом от "Слуги Народа" на выборах по 206 округу рассматривается именно Владимир Левин.

А приближенная к "Слугам Народа" социологическая компания уже включила Левина в стартовый опрос, который сейчас проходит на 206 округе.

Сам Левин пока воздерживается от комментариев по этому вопросу.

Выборы в округе №206, который охватывает Новозавдоской район Чернигова, район возле города и Рипкинский район, пройдут 27 марта.

Напомним, что в 2015 году Левин был избран депутатом Киевского городского совета.

СМИ: Президент Десны Левин будет основным кандидатом от Слуги народа на промежуточных выборах в ВР в Черниговской области - изображение 1
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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Комментарии (6)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.01.2022 в 21:24
так ось звідки прийдуть гроші на зарплати гравцям Десни!
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+2
0
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simargl (Чернигов)
27.01.2022 в 21:23
Лучше бы сначала решил проблемы которыми обросла Десна... например трансферный бан деактивировал, вопросы по зарплатами закрыл, подписал приличных игроков для усиления качества игры команды .
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0
-1
royalstas (Вінниця)
27.01.2022 в 21:35
Лол ви про що він умудрився відпустити всіх лідерів... тут про посилення мова не йде тут про виживання яке скоріше за все планується через оренду динамівської молоді....
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+2
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
27.01.2022 в 21:50
Друже, ти відданий вболівальник, але тобі потрібно зняти "рожеві окуляри" - наберись терпіння й чекай на кращі часи... На жаль...
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0
0
royalstas (Вінниця)
27.01.2022 в 20:52
Враховуючи популярність слуги народу, похід від цієї партії вже нічого не гарантує, якщо не навпаки насторожує людей!
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0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
27.01.2022 в 20:47
Не за горами и Жириновский будет балотироваться от слуги народа...
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0
-1


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