Пердута: В Ворскле нет разделения на легионеров и украинцев

Лидер " Ворсклы " Игорь Пердута рассказал об атмосфере внутри коллектива.

"Когда мы выходим на игру или тренировку, то у нас нет разделения на легионеров и украинцев. Все делают одно дело. Каждый может высказать партнеру в лицо свое мнение, если он неправ. Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.

С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо", — сказал Пердута.