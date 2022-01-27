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Пердута: В Ворскле нет разделения на легионеров и украинцев

Премьер-лига
(1 голосов)

В команде Максимова отличная атмосфера

Пердута: В Ворскле нет разделения на легионеров и украинцев

vorskla.com.ua

Новина українською

Лидер "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал об атмосфере внутри коллектива.

"Когда мы выходим на игру или тренировку, то у нас нет разделения на легионеров и украинцев. Все делают одно дело. Каждый может высказать партнеру в лицо свое мнение, если он неправ. Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.

С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо", — сказал Пердута.

Отметим, что первую часть сезона полтавский клуб завершил на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

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В статье: Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
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Источник:
ТК Футбол

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