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Пердута: В Ворскле нет разделения на легионеров и украинцев
В команде Максимова отличная атмосфера
vorskla.com.ua
Лидер "
"Когда мы выходим на игру или тренировку, то у нас нет разделения на легионеров и украинцев. Все делают одно дело. Каждый может высказать партнеру в лицо свое мнение, если он неправ. Мы можем ругаться. Бывает, что мы с Володей Чеснаковым рубимся друг против друга на тренировках, когда играем за разные команды. Когда мы выходим с поля, то забываем об этом. У нас хороший коллектив.
С иностранцами тоже хорошие взаимоотношения. Опять же, на тренировках могут лететь искры, но потом мы спокойно садимся ужинать вместе и все хорошо", — сказал Пердута.
Отметим, что первую часть сезона полтавский клуб завершил на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
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