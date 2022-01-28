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Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
Швейцарцы сумели опередить "Сампдорию"
Фото: ФК Динамо Киев
Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Базель", сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, швейцарский клуб достиг договоренности с руководством киевлян о трансфере 21-летнего украинца. Отмечается, что "Базель" выиграл борьбу у "Сампдории". Тем не менее, итальянский клуб не спешит сдаваться и попробует снова перебить нападающего у швейцарцев.
Напомним, ранее сообщалось, что "Сампдория" хочет арендовать Супрягу за 1 млн евро с правом выкупа летом за 7, если не подпишет форварда из "Сассуоло".
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