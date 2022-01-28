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Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Швейцарцы сумели опередить "Сампдорию"

Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в "Базель", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, швейцарский клуб достиг договоренности с руководством киевлян о трансфере 21-летнего украинца. Отмечается, что "Базель" выиграл борьбу у "Сампдории". Тем не менее, итальянский клуб не спешит сдаваться и попробует снова перебить нападающего у швейцарцев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Сампдория" хочет арендовать Супрягу за 1 млн евро с правом выкупа летом за 7, если не подпишет форварда из "Сассуоло".

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В статье: Базель Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (7)
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grassion (Харьков)
28.01.2022 в 11:13
Эпопея закончится? Такой игрок вряд ли нужен даже Жилстрой 2!) Извини Супряга, но это факт!
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0
-1
Mexxxxx (Просяная)
28.01.2022 в 10:47
Випередили Сампдорію, як же це звучить сильно, як за Мессі билися. Тільки та Сампдорія одна і вже цілий рік все ніяк ціну не складе, щоб в оренду взяти, а тут "випередили" "зуміли" ну тобто приклали надзусиль і просто вирвали в останній момент. Отакий на розхват наш бомбардир. Може так і потрібно, продавати з драйвом, з емоціями...
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+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
28.01.2022 в 10:34
шо, опять?
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+3
-2
royalstas (Вінниця)
28.01.2022 в 10:33
Та ні з такою кислою мордою його ніхто не візьме. Хіба в оренду а через пів року повернуть)
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+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
28.01.2022 в 10:04
Не пошло у него в Динамо. Будет хит, если года через 3-4 он будет сверкать в одном из топ чемпов, хотя с его психологией...
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+1
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.01.2022 в 10:05
Так і буде...
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+4
0
FCZK-1922 (Кировоград)
28.01.2022 в 10:05
Дай Бог, обеими руками за..
+3
0


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