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Вирт: Сейчас физическая подготовка выходит на первый план
Верес на сборах в Турции начал с физики
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Главный тренер "
"У нас запланировано пять тренировок с работой без мяча, она неприятная. Но футболисты понимают, что она нужна. Игроки пробежали и с хорошим настроением вернулись в отель, прекрасно понимая, что сегодня физическая подготовка выходит на первый план.
Поэтому мы должны хорошо подготовиться, чтобы успешно стартовать и показать хороший результат в чемпионате", — сказал Вирт.
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