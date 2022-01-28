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Вирт: Сейчас физическая подготовка выходит на первый план

Премьер-лига
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Верес на сборах в Турции начал с физики

Вирт: Сейчас физическая подготовка выходит на первый план

instagram.com/veres.club

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился тонкостями тренировочного процесса команды на зимних сборах в Турции.

"У нас запланировано пять тренировок с работой без мяча, она неприятная. Но футболисты понимают, что она нужна. Игроки пробежали и с хорошим настроением вернулись в отель, прекрасно понимая, что сегодня физическая подготовка выходит на первый план.

Поэтому мы должны хорошо подготовиться, чтобы успешно стартовать и показать хороший результат в чемпионате", — сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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