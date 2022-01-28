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Минай расписал ничью с соседями из Ужгорода

Премьер-лига
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Пока что минайцы тренируются дома

Минай расписал ничью с соседями из Ужгорода

fcuzhhorod.com

Новина українською

Минай свой первый зимний сбор проводит дома, где сегодня (28 января) провел спарринг с соседями из перволиговского Ужгорода.

В первой тайме была довольно равная игра, причем Ужгород первым открыл счет – на 9-й минуте Глагола реализовал пенальти. Впрочем, Минай отыгрался еще до перерыва – после углового отметился игрок на просмотре.

Второй тайм прошел с преимуществом Миная, но больше команды голов не забивали – 1:1.

Ужгород - Минай 1:1

Голы: Глагола (9, пен) - игрок Миная на просмотре (40)

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В статье: ФК Ужгород ФК Минай
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