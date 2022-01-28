Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай расписал ничью с соседями из Ужгорода
Пока что минайцы тренируются дома
fcuzhhorod.com
Минай свой первый зимний сбор проводит дома, где сегодня (28 января) провел спарринг с соседями из перволиговского
В первой тайме была довольно равная игра, причем Ужгород первым открыл счет – на 9-й минуте Глагола реализовал пенальти. Впрочем, Минай отыгрался еще до перерыва – после углового отметился игрок на просмотре.
Второй тайм прошел с преимуществом Миная, но больше команды голов не забивали – 1:1.
Ужгород - Минай 1:1
Голы: Глагола (9, пен) - игрок Миная на просмотре (40)
Популярное сейчас
- Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством - СМИ
- Креатура Папы Гуйе? Что известно о потенциальном африканском новичке Металлиста
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду