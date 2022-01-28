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Брат Николы Василя Филип не подошел Черноморцу

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренерский штаб может отсеять еще 4-5 футболистов

Брат Николы Василя Филип не подошел Черноморцу

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Боснийский вратарь Филип Василь, который находился на просмотре в "Черноморце", покинул расположение клуба на сборах в Турции.

Как сообщает Meta-ratings, он не подошел одесскому клубу.

Не исключено, что после первого турецкого сбора отсеются еще 4-5 футболистов.

Сегодня в первой половине дня одесская команда должна была вылететь в Украину, однако утренний рейс ввиду обильных снегопадов был отменен.

В оперативном порядке была достигнута договоренность об организации чартера, который смог бы поздно вечером доставить "Черноморец" в Одессу.

Известно также, что часть "моряков" осталась в Белеке, где команде Романа Григорчука спустя четыре дня предстоит начать второй по счету тренировочный сбор. Он продлится до 17 февраля.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.01.2022 в 22:24
Его никто не звал, он как-то сам прилип.....
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0
-1
ober (одесса)
28.01.2022 в 21:56
братуха....ты кто вообще?...вопрос без бэ...бышовец?....буряк?...кто?...
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0
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alex.belogubko (одесса)
28.01.2022 в 21:49
Гио останеться а остальные ДК2 домой
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