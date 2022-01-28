Брат Николы Василя Филип не подошел Черноморцу

Боснийский вратарь Филип Василь, который находился на просмотре в " Черноморце ", покинул расположение клуба на сборах в Турции.

Как сообщает Meta-ratings, он не подошел одесскому клубу.

Не исключено, что после первого турецкого сбора отсеются еще 4-5 футболистов.

Сегодня в первой половине дня одесская команда должна была вылететь в Украину, однако утренний рейс ввиду обильных снегопадов был отменен.

В оперативном порядке была достигнута договоренность об организации чартера, который смог бы поздно вечером доставить "Черноморец" в Одессу.

Известно также, что часть "моряков" осталась в Белеке, где команде Романа Григорчука спустя четыре дня предстоит начать второй по счету тренировочный сбор. Он продлится до 17 февраля.