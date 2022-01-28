Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брат Николы Василя Филип не подошел Черноморцу
Тренерский штаб может отсеять еще 4-5 футболистов
chernomorets.odessa.ua
Боснийский вратарь Филип Василь, который находился на просмотре в "
Как сообщает Meta-ratings, он не подошел одесскому клубу.
Не исключено, что после первого турецкого сбора отсеются еще 4-5 футболистов.
Сегодня в первой половине дня одесская команда должна была вылететь в Украину, однако утренний рейс ввиду обильных снегопадов был отменен.
В оперативном порядке была достигнута договоренность об организации чартера, который смог бы поздно вечером доставить "Черноморец" в Одессу.
Известно также, что часть "моряков" осталась в Белеке, где команде Романа Григорчука спустя четыре дня предстоит начать второй по счету тренировочный сбор. Он продлится до 17 февраля.
Популярное сейчас
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством - СМИ
- Французский форвард Милана посвятил пост Андрею Шевченко
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду