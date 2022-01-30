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Бондарь: Пару лет назад Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил 50 миллионов евро
Защитник считает этот трансфер качественным
shakhtar.com
Молодой защитник "Шахтера" Валерий Бондарь дал комментарий о зимних новичках команды:
– Клуб приобрел высококлассных футболистов. Особенно выделяется Давид Нерес. Еще пару лет назад он играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил порядка 50 миллионов евро. Надеюсь, что он нам поможет в дальнейшем.
Винисиус Тобиас еще молодой игрок, но он будет развиваться. Думаю, что его взяли больше на перспективу. Он будет составлять конкуренцию нашим ребятам.
- С вами на сборах и Марьян Фарина, молодой центральный защитник. Как он?
– Я всегда смотрел матчи юношеской Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и выделял для себя этого футболиста. Левоногий центральный защитник – это ценность в футболе. Если он будет продолжать работать, то с него будет толк, – сказал Бондарь.
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