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Бондарь: Пару лет назад Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил 50 миллионов евро

Премьер-лига
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Защитник считает этот трансфер качественным

Бондарь: Пару лет назад Нерес играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил 50 миллионов евро

shakhtar.com

Новина українською

Молодой защитник "Шахтера" Валерий Бондарь дал комментарий о зимних новичках команды:

– Клуб приобрел высококлассных футболистов. Особенно выделяется Давид Нерес. Еще пару лет назад он играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил порядка 50 миллионов евро. Надеюсь, что он нам поможет в дальнейшем.

Винисиус Тобиас еще молодой игрок, но он будет развиваться. Думаю, что его взяли больше на перспективу. Он будет составлять конкуренцию нашим ребятам.

- С вами на сборах и Марьян Фарина, молодой центральный защитник. Как он?

– Я всегда смотрел матчи юношеской Лиги чемпионов с участием "Шахтера" и выделял для себя этого футболиста. Левоногий центральный защитник – это ценность в футболе. Если он будет продолжать работать, то с него будет толк, – сказал Бондарь.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес Валерий Бондарь
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Источник:
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