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Динамо отдало форварда в аренду в хихонский Спортинг

Премьер-лига
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(2 голосов)

Официально

Динамо отдало форварда в аренду в хихонский Спортинг

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" подтвердило аренду нападающего Эрика Рамиреса в хихонский "Спортинг". Венесуэльский нападающий будет выступать в команде Сегунды (второй испанский дивизион) до конца текущего сезона (2021/22). Отмечается, что "Спортинг" получил также право первоочередного выкупа игрока.

Эрик Рамирес перешел в "Динамо" летом 2021-го года со словацкого ДАК 1904. В текущем сезоне он провел за украинскую команду семь матчей, забил один гол. Рамирес выступает за сборную Венесуэлы, где за период украинской каденции провел семь поединков. Сообщалось, что Рамирес не отправился на первый турецкий сбор "Динамо" в 2022-м году, ведь самовольно отбыл в расположение сборной. Это и послужило окончательным катализатором для трансфера.

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Хихонский "Спортинг" в настоящее время занимает тринадцатое место во втором испанском дивизионе (Сегунда). Следует отметить, что за эту команду выступают двое украинцев – Богдан Милованов и Василий Кравец (на правах аренды). Также добавим, что это уже не первый опыт "Динамо" по отправке своих форвардов в испанскую аренду. Ранее из расположения киевлян к представителю Сегунды "Тенерифе" отбыл форвард Фран Соль. Впоследствии была еще одна аренда этого игрока в "Эйбар".

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В статье: Эрик Рамирес
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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Андрейка Королевский (Харьков)
30.01.2022 в 22:02
А кто в Динамо останется в нападении,Беседин,ещё и травмированный?
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