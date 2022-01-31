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Марлон получил травму в контрольном матче Шахтера

Премьер-лига
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Сербы играют довольно грубо

Марлон получил травму в контрольном матче Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер на сборах в Турции проводит спарринг с сербской Црвеной Звездой.

После первого тайма счет 2:0 пользу горняков, однако при этом не обошлось и без неприятных новостей.

Сербы играют довольно грубо, игроки Шахтера часто получают по ногам.

Именно после одного из таких ударов в самой концовке тайма получил травму и покинул поле основной центрбек горняков Марлон. Вместо него на 44-й минуте вышел Бондарь.

Степень серьезности повреждения, как и сроки восстановления бразильца пока что неизвестна.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
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