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Марлон получил травму в контрольном матче Шахтера
Сербы играют довольно грубо
shakhtar.com
Донецкий
После первого тайма счет 2:0 пользу горняков, однако при этом не обошлось и без неприятных новостей.
Сербы играют довольно грубо, игроки Шахтера часто получают по ногам.
Именно после одного из таких ударов в самой концовке тайма получил травму и покинул поле основной центрбек горняков Марлон. Вместо него на 44-й минуте вышел Бондарь.
Степень серьезности повреждения, как и сроки восстановления бразильца пока что неизвестна.
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