" Минай " прекратил сотрудничество с двумя игроками.

По обоюдному согласию сторон команду покинули нападающий Дмитрий Билоног и защитник Богдан Векляк.

Билоног был арендован закарпатским клубом из харьковского "Металлиста" летом 2021 года. За это время сыграл 16 матчей за "Минай" и отметился 1 голом.

Богдан Векляк перешел в "Минай" летом 2021-го года. За это время сыграл 11 игр за основной состав команды.