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Минай прекратил сотрудничество с двумя игроками

Премьер-лига
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Билоног и Векляк покинули закарпатский клуб

Минай прекратил сотрудничество с двумя игроками

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" прекратил сотрудничество с двумя игроками.

По обоюдному согласию сторон команду покинули нападающий Дмитрий Билоног и защитник Богдан Векляк.

Билоног был арендован закарпатским клубом из харьковского "Металлиста" летом 2021 года. За это время сыграл 16 матчей за "Минай" и отметился 1 голом.

Богдан Векляк перешел в "Минай" летом 2021-го года. За это время сыграл 11 игр за основной состав команды.

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В статье: Дмитрий Билоног ФК Минай Богдан Векляк
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Источник:
ФК Минай

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