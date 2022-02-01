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Минай прекратил сотрудничество с двумя игроками
Билоног и Векляк покинули закарпатский клуб
fcminaj.com
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По обоюдному согласию сторон команду покинули нападающий Дмитрий Билоног и защитник Богдан Векляк.
Билоног был арендован закарпатским клубом из харьковского "Металлиста" летом 2021 года. За это время сыграл 16 матчей за "Минай" и отметился 1 голом.
Богдан Векляк перешел в "Минай" летом 2021-го года. За это время сыграл 11 игр за основной состав команды.
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Источник:ФК Минай
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