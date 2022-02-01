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Маркевич: Днепр-1 - искусственный проект. Не верю, что клуб приживется в Днепре

Премьер-лига
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(2 голосов)

Мирон Богданович вспомнил период своей работы в старом Днепре

Маркевич: Днепр-1 - искусственный проект. Не верю, что клуб приживется в Днепре

Новина українською

Бывший главный тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич сравнил время своей работы в обоих клубах.

— Вы работали в двух самобытных командах "Металлисте" и "Днепре", у которых амбициозные президенты — Ярославский и Коломойский. Расскажите, в чем их главные отличия.

— Ярославский жил командой. Постоянно приезжал на тренировки, беседовал с игроками, не только на футбольные темы, но и о жизни. В этом плане мне было легче в "Металлисте". Ну и самое главное — Ярославский вел себя честно и порядочно в денежном плане. В "Металлисте" не было никакой дуриловки. Поэтому ни один футболист не хотел уезжать с Харькова.

Коломойского за весь мой период в "Днепре" я видел один или два раза. Вроде и результат у нас был неплохой, но потом он резко закрыл и закончил проект "Днепр". Ярославский в финансовом плане был солидный — что сказал, то и сделал. А Игорь Валерьевич нас немножко бросил. Но что поделаешь, такова жизнь.

— Коломойский хорошо разбирался в футболе или поверхностно?

— Он понимает футбол. Часто к нам не приезжал, но был в курсе всех дел в команде. Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему он закрыл проект "Днепр". В этом не было смысла.

— Коломойский остался вам должен?

— Конечно. Он всем должен, кто тогда играл в "Днепре". Мы ведь почти год не получали зарплату. Но я это уже забыл и не рассчитываю что-то получить. В любом случае, я ему благодарен за то, что он меня пригласил и у меня была возможность дойти с "Днепром" до финала Лиги Европы. Для меня это самое главное.

— Сколько вам должен Коломойский? Федецкий говорил, что ему — миллион.

— Мне больше, но дело не в деньгах. Я прекрасно понимаю, что я их не получу. Да и бог с ними. Главное, что я получил удовольствие от футбола.

— Не подавали в суд по задолженности?

— Мне присудили определенную сумму, которую Днепр должен отдать. Но сейчас есть другая команда — "Днепр-1". Жаль, что "Днепра" нет.

— Как вы считаете, "Днепр-1" — это тот "Днепр" или уже другая команда?

— Нет, это искусственный проект. Для меня это совершенное другое, да и не только для меня, а и для тех ребят, которые играли и для болельщиков. Я не верю, что "Днепр-1" приживется в Днепре. Фанаты "Днепра" на них не ходят.

— Как думаете, Коломойский имеет отношение к "Днепру-1"?

— Наверное, имеет. Но это уже не те суммы, которые были раньше.

— Давайте закончим тему "Днепра". Что не хватило Вашей команде в финале для победы над "Севильей"?

— Немножко опыта, все-таки "Севилья" более искушенная команда.

— Если бы вы с этими знаниями о перипетиях того матча вернулись в прошлое, что бы вы поменяли в финале?

— Сделал бы другую замену. Я жалею до сегодняшнего дня, что не выпустил тогда Лучкевича.

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В статье: Мирон Маркевич Днепр Металлист (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (9)
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
01.02.2022 в 22:02
Обычные клубы образуются путём эволюции миллионы лет. А тут клуб создали за год. Такого же не может быть! Дарвин в гробу переворачивается от слов Маркевича.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
01.02.2022 в 21:30
Днепр-1 настолько искусственный, что готов за бронзу бороться, как минимум. А еще "искусственный" Металлист на подходе. Что про новый Металлист Мирон скажет? Или он скажет, что это канонический Металлист?
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+4
0
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odinvodin (Доброполье)
01.02.2022 в 21:54
Тренерская этика, это нормально А вот за Днепр - 1 пока непонятно, насчёт борьбы за бронзу - потери есть, а трансферная политика пока отсутствует
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0
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
01.02.2022 в 21:27
Все проекты искусственные,натуральна только природа.Коломойша всем кому должен прощает.До финала ЛЕ Днепр дошёл по инерции, которую ему разогнал Рамос, Маркевич просто не испортил сильно, но и не добавил ничего.
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.02.2022 в 21:37
до финала ле они дошли не по инерции, а благодаря незасчитанному голу карабаха интеру!
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0
-3
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Dnepr-75 (Днiпро)
01.02.2022 в 21:40
Хе.р с тем Карабахом, остальных то всех нагнули до финала.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.02.2022 в 21:45
бугага! эта ошибка и позволила дойти до финала, заняв место карабаха в 1/16
0
-2
kravaserega (Kyiv)
01.02.2022 в 21:18
Искусственный проект - это ваша шоблаёбла в УАФ
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+5
-2
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Цап-царап (Харків)
01.02.2022 в 21:12
Днепр ще не вмер!
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+5
0


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