Маркевич: Днепр-1 - искусственный проект. Не верю, что клуб приживется в Днепре

Бывший главный тренер "Днепра" и " Металлиста " Мирон Маркевич сравнил время своей работы в обоих клубах.

— Вы работали в двух самобытных командах "Металлисте" и "Днепре", у которых амбициозные президенты — Ярославский и Коломойский. Расскажите, в чем их главные отличия.

— Ярославский жил командой. Постоянно приезжал на тренировки, беседовал с игроками, не только на футбольные темы, но и о жизни. В этом плане мне было легче в "Металлисте". Ну и самое главное — Ярославский вел себя честно и порядочно в денежном плане. В "Металлисте" не было никакой дуриловки. Поэтому ни один футболист не хотел уезжать с Харькова.

Коломойского за весь мой период в "Днепре" я видел один или два раза. Вроде и результат у нас был неплохой, но потом он резко закрыл и закончил проект "Днепр". Ярославский в финансовом плане был солидный — что сказал, то и сделал. А Игорь Валерьевич нас немножко бросил. Но что поделаешь, такова жизнь.

— Коломойский хорошо разбирался в футболе или поверхностно?

— Он понимает футбол. Часто к нам не приезжал, но был в курсе всех дел в команде. Я до сегодняшнего дня не понимаю, почему он закрыл проект "Днепр". В этом не было смысла.

— Коломойский остался вам должен?

— Конечно. Он всем должен, кто тогда играл в "Днепре". Мы ведь почти год не получали зарплату. Но я это уже забыл и не рассчитываю что-то получить. В любом случае, я ему благодарен за то, что он меня пригласил и у меня была возможность дойти с "Днепром" до финала Лиги Европы. Для меня это самое главное.

— Сколько вам должен Коломойский? Федецкий говорил, что ему — миллион.

— Мне больше, но дело не в деньгах. Я прекрасно понимаю, что я их не получу. Да и бог с ними. Главное, что я получил удовольствие от футбола.

— Не подавали в суд по задолженности?

— Мне присудили определенную сумму, которую Днепр должен отдать. Но сейчас есть другая команда — "Днепр-1". Жаль, что "Днепра" нет.

— Как вы считаете, " Днепр-1 " — это тот "Днепр" или уже другая команда?

— Нет, это искусственный проект. Для меня это совершенное другое, да и не только для меня, а и для тех ребят, которые играли и для болельщиков. Я не верю, что "Днепр-1" приживется в Днепре. Фанаты "Днепра" на них не ходят.

— Как думаете, Коломойский имеет отношение к "Днепру-1"?

— Наверное, имеет. Но это уже не те суммы, которые были раньше.

— Давайте закончим тему "Днепра". Что не хватило Вашей команде в финале для победы над "Севильей"?

— Немножко опыта, все-таки "Севилья" более искушенная команда.

— Если бы вы с этими знаниями о перипетиях того матча вернулись в прошлое, что бы вы поменяли в финале?

— Сделал бы другую замену. Я жалею до сегодняшнего дня, что не выпустил тогда Лучкевича.