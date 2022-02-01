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Ванат: Не знаю, стал ли за полгода в Черноморце мастеровитее, но точно опытнее

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Молодой форвард вернулся в Динамо

Ванат: Не знаю, стал ли за полгода в Черноморце мастеровитее, но точно опытнее

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат, который полгода провёл в аренде в "Черноморце", поделился эмоциями от возвращения в киевский клуб.

- Влад, соскучился по Киеву за полгода, проведенных в аренде?

- Да, за те полгода, что я провел в аренде, скучал по Киеву, можно сказать, родному мне городу.

- Владислав Ванат стал опытнее, мастеровитее?

- Не знаю, насколько мастеровитее, но точно опытнее, потому что эти полгода были хорошими в плане футбола. Прочувствовал Премьер-лигу.

- Чем уровень УПЛ отличается от молодежного или юношеского?

- В УПЛ все намного быстрее. Играют не ребята по 19-20 лет, а мужчины. Тяжелее играть. Сначала мне было тяжело, потом стало полегче.

- Два форварда сейчас ушли из команды, у тебя появился шанс проявить себя. Как планируешь ним воспользоваться?

- Буду хорошо тренироваться. Впереди много контрольных игр. Нужно все доказывать на футбольном поле.

- Тренеры говорили с тобой после возвращения? Какие к тебе требования?

- Такого разговора еще не было, мы только вчера прилетели. Сегодня будет теория, и тогда будет понятно.

- Ты уже был на сборе с первой командой. Знаешь уже, чего ожидать, ничего не боишься?

- Да я и раньше не боялся. Со всеми уже знаком, так что все хорошо.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Ванат
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
01.02.2022 в 22:03
Не надо, Ванат...
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