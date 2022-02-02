  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривцов: В Шахтере все вакцинированы - это добровольно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривцов: В Шахтере все вакцинированы - это добровольно

Премьер-лига
(1 голосов)

Правильный подход

Кривцов: В Шахтере все вакцинированы - это добровольно

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о ситуации с вакцинированием от коронавируса в донецкой команде.

"У нас в "Шахтере" все вакцинированы. Это добровольно. К нам доктор пришел, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить.

У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: "Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься".

А она: "Ну это же новое, еще не опробованное". Говорю: "Ну как не опробованное, люди же какие-то делают". Понятно, что страшно, все равно думаешь за какие-то заговоры", – сказал Кривцов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Пряма червона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...