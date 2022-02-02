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Кривцов: В Шахтере все вакцинированы - это добровольно
Правильный подход
shakhtar.com
Защитник "
"У нас в "Шахтере" все вакцинированы. Это добровольно. К нам доктор пришел, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить.
У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: "Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься".
А она: "Ну это же новое, еще не опробованное". Говорю: "Ну как не опробованное, люди же какие-то делают". Понятно, что страшно, все равно думаешь за какие-то заговоры", – сказал Кривцов.
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