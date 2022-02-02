Кривцов: В Шахтере все вакцинированы - это добровольно

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал о ситуации с вакцинированием от коронавируса в донецкой команде.

"У нас в "Шахтере" все вакцинированы. Это добровольно. К нам доктор пришел, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить.

У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: "Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься".

А она: "Ну это же новое, еще не опробованное". Говорю: "Ну как не опробованное, люди же какие-то делают". Понятно, что страшно, все равно думаешь за какие-то заговоры", – сказал Кривцов.