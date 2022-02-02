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Кулач: Надеюсь получить шанс проявить себя во второй части чемпионата
Думается, что шанс у форварда будет
fcdynamo.com
Нападающий "Динамо"
"Это сборы, здесь нужно, в первую очередь, хорошо подготовиться физически и набрать определенные кондиции, чтобы хорошо чувствовать себя в чемпионате и показывать хороший результат. Каждый футболист ежедневно прибавляет, так что к чемпионату мы подойдем в хорошей форме.
Конечно, мне, в первую очередь, хочется больше играть, забивать, помогать команде, чтобы она побеждала. Для этого сейчас идет подготовка. Надеюсь хорошо провести сборы, и получить шанс проявить себя во второй части чемпионата. Хочется вернуть свои лучшие кондиции, потому что много пропустил, долго не играл. Хочу набрать хорошую физическую форму, а ближе к возобновлению чемпионата определю для себя цели", — сказал Кулач.
Напомним, что в первой части сезона Кулач провел за "Динамо" только 5 матчей (во всех выходил на замену), в которых забил 1 гол.
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