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Официально: Венгерский Фехервар оформил трансфер Шабанова
На постоянной основе
molfehervarfc.hu
Защитник "
Контракт с игроком подписан на 2,5 года.
Напомним, что Шабанов пришел в "Динамо" в январе 2018 года из донецкого "Олимпика" на правах свободного агента. За это время за киевский клуб провёл 77 матчей, в которых забил 4 голы и отдал 1 ассист.
При Луческу выходил на поле нечасто, также в прошлом году полгода провел в аренде в польской "Легии".
В текущем сезоне принял участие в восьми матчах "Динамо", на его счету один забитый мяч.
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