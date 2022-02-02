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Официально: Венгерский Фехервар оформил трансфер Шабанова

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

На постоянной основе

Официально: Венгерский Фехервар оформил трансфер Шабанова

molfehervarfc.hu

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов на постоянной основе перешел в венгерский клуб МОЛ "Фехервар".

Контракт с игроком подписан на 2,5 года.

Напомним, что Шабанов пришел в "Динамо" в январе 2018 года из донецкого "Олимпика" на правах свободного агента. За это время за киевский клуб провёл 77 матчей, в которых забил 4 голы и отдал 1 ассист.

При Луческу выходил на поле нечасто, также в прошлом году полгода провел в аренде в польской "Легии".

В текущем сезоне принял участие в восьми матчах "Динамо", на его счету один забитый мяч.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов МОЛ Фехервар
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Источник:
ФК Фехервар

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Комментарии (10)
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Header (Черкассы)
02.02.2022 в 18:07
О, ось це добре. І для Динамо, і для Шабанова.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.02.2022 в 17:51
А он ещё и заиграет отлично!
Ответить
+1
0
oleg dynamo (львівська)
02.02.2022 в 17:50
вітаю менеджмент ДК,та як його продати це треба вміти...
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2022 в 17:43
Ещё минус один с баласта,теперь Кендзеру и Де Пену обменять на форварда из Сочи и вообще супер!
Ответить
+2
-2
MaximSK (Киев)
02.02.2022 в 17:44
Ты принижаешь Кендзеру и Де Пену.
Ответить
+1
-2
Lion Killer (Львів)
02.02.2022 в 17:44
чим він їх принижує. Де Пена жодної нормальної гри проти команди чуть вище середнього рівня не показав. Для чого його тримати?
+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2022 в 17:47
На місце поляка є Караваєв і Тимчик,а на місце де пени є Версія,Вітіньой,Діалло! То на яку холеру їх тримати,а форвард забивний потрібен! Де пену не люблю після матчу з брюгге
+1
-1
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Romerik (YNWA)
02.02.2022 в 17:47
А откуда ты знаешь что форвард из самого СОЧИ не балласт, как Рамирес и Шкурин. Я бы понял, если бы за 10 миллионов купили какого то аргентинца, или с еврокубкового середняка взяли, но брать чувака, на которого весит ценник 10 лямов с рпл, это тупо.
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.02.2022 в 17:48
Там ценник 8млн и как бы не было печально и обидно ,но там чемп чуток по конкурентней нашего,а он там забивает
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
02.02.2022 в 17:56
Соль тоже забивал за 2 года 40 голов в чемпионате Голландии, который сильнее ихнего, но чет не то... И у них есть бабки в чемпионате, поэтому цены у них выше, чем у нас, но это не тот чемпионат, в котором стоит покупать форварда аж за 8 лямов...
+1
0


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