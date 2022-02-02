Официально: Венгерский Фехервар оформил трансфер Шабанова

Защитник " Динамо " Артем Шабанов на постоянной основе перешел в венгерский клуб МОЛ "Фехервар".

Контракт с игроком подписан на 2,5 года.

Напомним, что Шабанов пришел в "Динамо" в январе 2018 года из донецкого "Олимпика" на правах свободного агента. За это время за киевский клуб провёл 77 матчей, в которых забил 4 голы и отдал 1 ассист.

При Луческу выходил на поле нечасто, также в прошлом году полгода провел в аренде в польской "Легии".

В текущем сезоне принял участие в восьми матчах "Динамо", на его счету один забитый мяч.