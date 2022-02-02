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Динамо добыло волевую победу, отыгравшись с 0:2

Премьер-лига
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(1 голосов)

Проявили характер

Динамо добыло волевую победу, отыгравшись с 0:2

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Кто бы мог подумать, что проблемы и с результатом, и по игре у чемпиона Украины будут в противостоянии с третьей командой Сербии. Тяжёлые в ногах, с ошибками в игре "динамовцы" по ходу встречи уступали 0:2, однако после перерыва смогли отыграться.

Возможно, причина такого результата в отсутствии на поле в первые 45 минут Сергея Сидорчука. Капитан киевлян даже на сборах здорово выглядел и на своей, и на чужой половине поля. Сейчас же, когда не было такого игрока, который мог связать "и тут, и там", начались проблемы.

"Чукарички" забили дважды в течение ста секунд. Сперва Тымчик дал выполнить подачу со своего фланга в штрафную, а Сирота проиграл верховое единоборство Раконьяцу. Тут же - Гармаш потерял мяч в центре, пошла быстрая атака, завершившаяся точным ударом Чоловича. Ничего положительного отмечать не хочется. Ни по результату, ни по действиям на поле.

Во второй половине сербы могли доводить дело до позора (хоть это и спарринг), когда ещё один провал позволил игроку "горцев" вывалиться практически один на один с Бущаном, но за голкипера сыграла стойка.

И совсем уж тяжко на душе стало, когда Шапаренко не реализовал пенальти, пробив довольно бесхитростно. Впрочем, Николай тут же исправился, став первым на добивании. 11-метровый, к слову, заработал Цыганков, нашёл минимальный контракт на краю штрафной.

С этого эпизода начался камбэк киевлян. Спустя две минуты забил Буяльский, откликнувшись на заброс от Витиньо, и в касание забил. В вскоре отличился и сам Витиньо, здорово положил мяч под правую стойку.

Очень нервная, но победа "Динамо". Основная ноша снова легла на плечи лидеров коллектива. С одной стороны неясно, зачем остальные игроки. Но с другой радует, что Буяльский, Цыганков, Шапаренко и Сидорчук (даже не забивая) продолжают оставаться в тренде даже в спаррингах.

Следующий контрольный матч уже в пятницу. В соперниках - софийский "Левски".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия) 3:2
Голы: Шапаренко 70, Буяльский 72, Витиньо 83 - Раконьяц 16, Чолович 17
Нереализованный пенальти: Шапаренко 70 (вратарь)
"Динамо" первый тайм: Бойко (к) – Дубинчак, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш – де Пена, Кулач, Антюх.
"Динамо" второй тайм: Бущан – Караваев, Боль, Забарный, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Ванат (Беседин 83), Цыганков.
Предупреждения: Бражко 28

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В статье: Динамо (Киев) Чукарички (Белград)
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Комментарии (4)
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DeepSh (Мариуполь)
02.02.2022 в 20:02
В каждом матче пенальти для ДК, прямо как в ЧУ. Вот только в ЛЧ для ДК такие не ставят)
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0
-1
vituynia (Черкассы)
02.02.2022 в 19:10
Конечно это только спарринг, но он показал слабость конкуренции в Динамо. В первом тайме, полузащита в виде Шепелева, Бражко, Гармаша, Антюха проиграли, своим не самим мощным визави, практически по всем параметрам. И только во втором тайме, с выходом основы, динамовцы снова стали полностью доминировать. А в первом тайме пропустили аж два гола, первый имени Сироты, второй имени Гармаша. Кажись последнего нужно отправлять опять в нападение,там от него больше пользы,тем более с форвардами по прежнему беда. Молодой Боль раз позиционно ошибся,пропустив выход один на один с Бущаном, но в целом выглядел даже получше,чем например, более опытный Бурда. Даже интересно,кто теперь кто будет в паре с Забарным, Сирота или Боль.Хотя, есть ещё Попов.
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+1
-1
ysebe1970 (Бровары)
02.02.2022 в 20:00
Лучше 11 нормальных без конкуренции чем 25 на пойми каких с конкуренцией... Динамо 1986 где там была конкуренция но их боялся весь мир..
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0
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c99baf (Харьков)
02.02.2022 в 19:01
Спрыснули ""пилорамные"...
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-8


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