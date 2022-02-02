Динамо добыло волевую победу, отыгравшись с 0:2

Кто бы мог подумать, что проблемы и с результатом, и по игре у чемпиона Украины будут в противостоянии с третьей командой Сербии. Тяжёлые в ногах, с ошибками в игре "динамовцы" по ходу встречи уступали 0:2, однако после перерыва смогли отыграться.

Возможно, причина такого результата в отсутствии на поле в первые 45 минут Сергея Сидорчука. Капитан киевлян даже на сборах здорово выглядел и на своей, и на чужой половине поля. Сейчас же, когда не было такого игрока, который мог связать "и тут, и там", начались проблемы.

"Чукарички" забили дважды в течение ста секунд. Сперва Тымчик дал выполнить подачу со своего фланга в штрафную, а Сирота проиграл верховое единоборство Раконьяцу. Тут же - Гармаш потерял мяч в центре, пошла быстрая атака, завершившаяся точным ударом Чоловича. Ничего положительного отмечать не хочется. Ни по результату, ни по действиям на поле.

Во второй половине сербы могли доводить дело до позора (хоть это и спарринг), когда ещё один провал позволил игроку "горцев" вывалиться практически один на один с Бущаном, но за голкипера сыграла стойка.

И совсем уж тяжко на душе стало, когда Шапаренко не реализовал пенальти, пробив довольно бесхитростно. Впрочем, Николай тут же исправился, став первым на добивании. 11-метровый, к слову, заработал Цыганков, нашёл минимальный контракт на краю штрафной.

С этого эпизода начался камбэк киевлян. Спустя две минуты забил Буяльский, откликнувшись на заброс от Витиньо, и в касание забил. В вскоре отличился и сам Витиньо, здорово положил мяч под правую стойку.

Очень нервная, но победа "Динамо". Основная ноша снова легла на плечи лидеров коллектива. С одной стороны неясно, зачем остальные игроки. Но с другой радует, что Буяльский, Цыганков, Шапаренко и Сидорчук (даже не забивая) продолжают оставаться в тренде даже в спаррингах.

Следующий контрольный матч уже в пятницу. В соперниках - софийский "Левски".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Чукарички" (Белград, Сербия) 3:2

Голы: Шапаренко 70, Буяльский 72, Витиньо 83 - Раконьяц 16, Чолович 17

Нереализованный пенальти: Шапаренко 70 (вратарь)

"Динамо" первый тайм: Бойко (к) – Дубинчак, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш – де Пена, Кулач, Антюх.

"Динамо" второй тайм: Бущан – Караваев, Боль, Забарный, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Ванат (Беседин 83), Цыганков.

Предупреждения: Бражко 28