(Анти) Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка

Лучше набирать новых людей и учить их азов какого-то дела, чем переучить тех, кто уже сформировался… Это неписаное правило вам подтвердит любой более-менее грамотный менеджер или кадровик. А пример Евгения Коноплянки станет яркой иллюстрацией особенностей футбольного рекрутинга: игрок, которого в юные (по спортивным меркам) годы не научили работать вопреки обстоятельствам, всегда будет нуждаться в особых условиях. Он никогда не сможет повести за собой или сломать неудачный ход событий.

Беззаботный весельчак… Когда "Шальке" играл и не забивал в Лиге чемпионов далеко не грозному "Галатасараю" (0:0), Коноплянке ничего не стоило вместе с некоторыми партнерами самовольно посетить ночной клуб в Стамбуле. Когда в "Севильи" партнеры отказывались адекватно воспринимать украинского новичка, не отдавая ему передачи в удобных ситуациях, сделать шаг к решению проблемы было ниже его гордости. Привычки, сформировавшиеся в "Днепре", определяли поведение Коноплянки и при других обстоятельствах. Но ведь успешный школьник не будет сильным студентом без штудирования актуальной институтской программы. Если продолжать линию сравнений с наукой, то Евгений Коноплянка научился различать буквы и даже клеить слоги, но так и не осилил хотя бы одну серьезную книгу.

Каденция в "Шахтере" – это провал. Если объективно оценивать индивидуальные достижения Коноплянки и его вклад в командные свершения, хорошего будет мало. Хотя переход в донецкий гранд отнюдь не осушил личное русло беззаботного профессионального существования Евгения Коноплянки: он выиграл титулы, которых не получал в "Днепре", проникся атмосферой Лиги чемпионов, изрядно обогатил свой личный банковский счет. А то, что сборная Украины потеряла левого вингера, перебиваясь на этой позиции не профильными Зубковым, Цыганковым или даже Яремчуком, вряд ли он воспринимает как свою личную проблему.

Новости о возможном переходе Коноплянки в ЛАСК весьма интриговали. Австрийский футбол нынче на подъеме (посмотрите хотя бы на Таблицу коэффициентов), а команды работают по схеме максимальной трудоемкости: минимум известных имен, минимум "сбитых летчиков", максимум вложений в развитие собственных талантов. Коноплянка с его статусом нереализованной звезды никак туда не вписывался, но ведь в этом и была изюминка. Посмотреть, переродится ли, сможет ли переступить через себя… Сорвалось.

Турция – это уже совсем другая среда. Это как раз для тех, кто "молодится, будучи покрыт морщинами". Учитывая тот факт, что трансферное окно закрывается там восьмого февраля, это последний шанс для Коноплянки стать востребованным еще этой зимой.

Именно так: ведь должны же где-то там, в глубине души, звенеть струны спортивных амбиций. "Шахтеру" он не нужен, "Днепр-1" также отказывается жертвовать ради него перспективами молодого Назаренко. С другой стороны, для оптимистов стакан всегда наполовину полон. То, что для других означает "не быть востребованным", самим Коноплянкой может расцениваться как "не быть под нагрузками".

Если так, тогда судить его не нам…