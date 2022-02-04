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Из Одессы в Ковалевку. Колос арендовал двух футболистов Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Полгода они играли за "Черноморец"

Из Одессы в Ковалевку. Колос арендовал двух футболистов Динамо

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Сразу два футболиста "Динамо" отправятся в аренду в "Колос". Об этом передает официальный сайт столичного клуба.

Речь идет о Евгении Исаенко и Денисе Кузыке. Срок арендного соглашения - один год. Стоит отметить, что оба футболиста первую половину сезона провели в аренде в "Черноморце", который покинули этой зимой.

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Более того, у Исаенко есть опыт игры за ковалевцев. Цвета "Колоса" он защищал в прошлом сезоне, отыграв за коллектив Костышина 17 матчей и забив один гол.

Сейчас "Колос" тренирует Ярослав Вышняк. "Бело-черные" идут в таблице на восьмом месте.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Евгений Исаенко Денис Кузык
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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oleg.m.3972 (Харьков)
04.02.2022 в 14:28
Круговорот голубых в природе
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0
0
avatar
WuTаng (Київ)
04.02.2022 в 14:16
Перекидають дирявий десант
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