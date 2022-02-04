Из Одессы в Ковалевку. Колос арендовал двух футболистов Динамо

Сразу два футболиста "Динамо" отправятся в аренду в "Колос". Об этом передает официальный сайт столичного клуба.

Речь идет о Евгении Исаенко и Денисе Кузыке. Срок арендного соглашения - один год. Стоит отметить, что оба футболиста первую половину сезона провели в аренде в "Черноморце", который покинули этой зимой.

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Более того, у Исаенко есть опыт игры за ковалевцев. Цвета "Колоса" он защищал в прошлом сезоне, отыграв за коллектив Костышина 17 матчей и забив один гол.

Сейчас "Колос" тренирует Ярослав Вышняк. "Бело-черные" идут в таблице на восьмом месте.