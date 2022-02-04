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Из Одессы в Ковалевку. Колос арендовал двух футболистов Динамо
Полгода они играли за "Черноморец"
Фото: ФК Динамо
Сразу два футболиста "Динамо" отправятся в аренду в "Колос". Об этом передает официальный сайт столичного клуба.
Речь идет о Евгении Исаенко и Денисе Кузыке. Срок арендного соглашения - один год. Стоит отметить, что оба футболиста первую половину сезона провели в аренде в "Черноморце", который покинули этой зимой.
Более того, у Исаенко есть опыт игры за ковалевцев. Цвета "Колоса" он защищал в прошлом сезоне, отыграв за коллектив Костышина 17 матчей и забив один гол.
Сейчас "Колос" тренирует Ярослав Вышняк. "Бело-черные" идут в таблице на восьмом месте.
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