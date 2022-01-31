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Источник: Григорчук оставит в Черноморце только трех арендованных у Динамо игроков
Роман Григорчук будет делать ставку на опытных футболистов
Фото: ФК Черноморец
На второй тренировочный сбор в Турции одесский "
"В "Черноморце" станет меньше арендованных динамовцев. На второй сбор команды в Турцию отправятся только три таких. Это Цитаишвили, Биловар и Михайленко. Арендные соглашения других разорваны. Связано это с тем, что в борьбе за выживание в УПЛ Одесса стремится сделать ставку на опытных исполнителей", — написал Бурбас.
Отметим, что в первой части сезона в Черноморце было 16 арендованных игроков из "Динамо", среди которых были и трое вышеупомянутых футболистов.
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