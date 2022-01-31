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Источник: Григорчук оставит в Черноморце только трех арендованных у Динамо игроков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Роман Григорчук будет делать ставку на опытных футболистов

Источник: Григорчук оставит в Черноморце только трех арендованных у Динамо игроков

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

На второй тренировочный сбор в Турции одесский "Черноморец" возьмет только трех арендованных игроков Динамо, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"В "Черноморце" станет меньше арендованных динамовцев. На второй сбор команды в Турцию отправятся только три таких. Это Цитаишвили, Биловар и Михайленко. Арендные соглашения других разорваны. Связано это с тем, что в борьбе за выживание в УПЛ Одесса стремится сделать ставку на опытных исполнителей", — написал Бурбас.

Отметим, что в первой части сезона в Черноморце было 16 арендованных игроков из "Динамо", среди которых были и трое вышеупомянутых футболистов.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили Игорь Бурбас Кристиан Биловар
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Комментарии (8)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2022 в 18:35
Це зрада чи перемога?
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0
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
31.01.2022 в 18:20
Новый тренер строит новую команду. Здесь всё предельно ясно. Как лично мне кажется, то в нынешнем составе на основу может претендовать только Цитаишвили. Хотя конкуренция за место в основе - вполне ЗДОРОВОЕ ДЕЛО и только главному виднее кого на данный момент ставить в основу...
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0
-1
Footballers (Умань)
31.01.2022 в 18:19
Григорчук залишив тих хто вміє грати футбол
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
31.01.2022 в 18:43
Тільки результати покажуть
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0
-2
emart57 (Киев)
31.01.2022 в 18:00
Вот как по мне, то уважаю Гри и его решения. Но делаю чм попасть этажом ниже. Как Ювентус в свое время. Там и видно будет.
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2022 в 17:57
ГРИ попробуйте взять у ДК--Шкурина
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0
-2
balamyt (Boston)
31.01.2022 в 18:51
так есть же уже Русин и Цетаишвили..Оставьте что-нибудь и ДинамоК ...Супряга же ушел..
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 17:50
Будет толк, по факту и два из них будут бороться за выход на поле.... Григорчук - топчик!
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0
-2


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