Источник: Григорчук оставит в Черноморце только трех арендованных у Динамо игроков

На второй тренировочный сбор в Турции одесский " Черноморец " возьмет только трех арендованных игроков Динамо, сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"В "Черноморце" станет меньше арендованных динамовцев. На второй сбор команды в Турцию отправятся только три таких. Это Цитаишвили, Биловар и Михайленко. Арендные соглашения других разорваны. Связано это с тем, что в борьбе за выживание в УПЛ Одесса стремится сделать ставку на опытных исполнителей", — написал Бурбас.

Отметим, что в первой части сезона в Черноморце было 16 арендованных игроков из "Динамо", среди которых были и трое вышеупомянутых футболистов.