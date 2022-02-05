Кочергин поехал на сбор Зари в Турцию

Сегодня, 5 февраля, луганская "Заря" отправилась на второй зимний тренировочный сбор в Турцию. Виктор Скрипник объявил список из 32 футболистов, которые будут находиться в расположении команды в Белеке:

Ахмед Алибеков, Сергей Булеца, Виталий Вернидуб, Александр Гладкий, Шахаб, Максим Имереков, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Егор Назарина, Жуниньо, Денис Фаворов, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Никита Шевченко, Олег Данченко, Даниил Алефиренко, Дмитрий Мацапура, Игорь Снурницын, Раймонд Овусу, Александр Сапутин, Антон Жилкин, Гильерме, Максим Хлань, Назар Байрук, Денис Нагнойный, Максим Смиян, Абдулла Абдуллаев, Артем Громов, Данил Скорко, Юрий Тлумак, Валерий Дубко, Владислав Кочергин.

Отметим, что в первую команду вернулся Владислав Кочергин, который не только пропустил первый сбор команды, а не играл в составе "Зари" с 3 октября прошлого года. Также добавим, что Евгений Смирный и Кристиан пропустят сборы из-за повреждений.

Тренировочное сборы луганцев пройдут до 17 февраля. За этот период "Заря" проведет три спарринга: против "Ордабасы" 6 февраля, "Железничара" 10 февраля и "Торпедо-БелАЗ" 14 февраля.