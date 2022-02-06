Рух сыграл вничью с зарубежной командой украинского тренера

Сегодня, 6 февраля, львовский "Рух" провел первый свой спарринг в рамках турецкого межсезонного сбора. Подопечные Леонида Кучука встречались с командой другого украинского тренера Владимира Мазяра “Акжайик” Уральск.

Команда в первом тайме обменялась голами: сначала Альваренга забил прямым ударом из стандарта, а затем в таком же стиле повторил гол игрок соперника.

Во втором тайме у руховцев было несколько шансов вырвать победу, однако ими не воспользовались – матч так и завершился со счетом 1:1.

Это первый из двух поединков львовян сегодня. В 16:00 "Рух" встретится с эстонской "Левадией".