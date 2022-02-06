  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух сыграл вничью с зарубежной командой украинского тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух сыграл вничью с зарубежной командой украинского тренера

Премьер-лига
(1 голосов)

Голы были забиты со стандартов

Рух сыграл вничью с зарубежной командой украинского тренера

Офіційний сайт Руху/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 6 февраля, львовский "Рух" провел первый свой спарринг в рамках турецкого межсезонного сбора. Подопечные Леонида Кучука встречались с командой другого украинского тренера Владимира Мазяра “Акжайик” Уральск.

Команда в первом тайме обменялась голами: сначала Альваренга забил прямым ударом из стандарта, а затем в таком же стиле повторил гол игрок соперника.

Во втором тайме у руховцев было несколько шансов вырвать победу, однако ими не воспользовались – матч так и завершился со счетом 1:1.

Это первый из двух поединков львовян сегодня. В 16:00 "Рух" встретится с эстонской "Левадией".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Акжайик (Уральск) Фабрисио Альваренга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...