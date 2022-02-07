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Йовичевич: Моя мечта – быть чемпионом Украины

Премьер-лига
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(1 голосов)

Амбициозные цели наставника Днепра-1

Йовичевич: Моя мечта – быть чемпионом Украины

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич подвел итоги первого зимнего сбора своих подопечных в Турции и признался, чего мечтает добиться с командой.

"Нам нужно хорошо подготовиться и усовершенствовать некоторые вещи, провести анализ, укомплектоваться до конца и ждать первой игры с "Десной". Сейчас это самое важное.

Моя мечта – быть чемпионом Украины. Но к этой абстрактной цели лежит длинный путь. Перед началом этого сезона у нас не было задачи занять третье место, а только попасть в первую пятерку. Но во время сезона временные цели меняются, и сейчас, когда мы на третьем месте, хочется быть вторыми", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
07.02.2022 в 17:18
После Лучика в Дк может перебратся и будет ближе к цели,хотя как Суркис ведёт дела,то и ДК в следущем сезоне может получить 3-4 место
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+1
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.02.2022 в 17:34
Наведите лучше порядок в Гондурасе. Суркиса чудо обсуждает.))))
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0
-4
Stihl Kindermann (Gonduras)
07.02.2022 в 17:53
а ты секретутка Суркиса?
+1
0
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 17:10
Дзерби тоже мечтает об ЧУ а ЕК ему уже не надо--угробил ШД за несколько месяцев --это рекорд
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0
-1


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