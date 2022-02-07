Йовичевич: Моя мечта – быть чемпионом Украины

Главный тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич подвел итоги первого зимнего сбора своих подопечных в Турции и признался, чего мечтает добиться с командой.

"Нам нужно хорошо подготовиться и усовершенствовать некоторые вещи, провести анализ, укомплектоваться до конца и ждать первой игры с "Десной". Сейчас это самое важное.

Моя мечта – быть чемпионом Украины. Но к этой абстрактной цели лежит длинный путь. Перед началом этого сезона у нас не было задачи занять третье место, а только попасть в первую пятерку. Но во время сезона временные цели меняются, и сейчас, когда мы на третьем месте, хочется быть вторыми", – сказал Йовичевич.