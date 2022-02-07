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Йовичевич: Моя мечта – быть чемпионом Украины
Амбициозные цели наставника Днепра-1
Главный тренер "
"Нам нужно хорошо подготовиться и усовершенствовать некоторые вещи, провести анализ, укомплектоваться до конца и ждать первой игры с "Десной". Сейчас это самое важное.
Моя мечта – быть чемпионом Украины. Но к этой абстрактной цели лежит длинный путь. Перед началом этого сезона у нас не было задачи занять третье место, а только попасть в первую пятерку. Но во время сезона временные цели меняются, и сейчас, когда мы на третьем месте, хочется быть вторыми", – сказал Йовичевич.
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