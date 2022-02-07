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Снова Витиньо. Динамо обыгрывает середняка чемпионата Черногории
Четвёртый гол бразильца этой зимой
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
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"Динамо" (Киев, Украина) - "Рудар" (Плевля, Черногория) 1:0
Голы: Витиньо 84
"Динамо" первый тайм: Бущан – Дубинчак, Сирота, Бурда, Кенджора – Бражко, Гармаш (к), де Пена – Вербич, Кулач, Антюх
"Динамо" второй тайм: Бойко – Караваев, Боль, Забарный, Тымчик – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Ванат (Беседин 73), Цыганков
Предупреждения: Кулач 30
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Комментарии (2)
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shat (киев)
07.02.2022 в 18:07
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ascent (Луксор)
07.02.2022 в 17:59
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