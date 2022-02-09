Есть победа. Металлист 1925 минимально обыграл представителя Первой лиги Польши

Харьковский "Металлист 1925" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня у коллектива Кривенцова запланировано два спарринга.

В первом из них харьковчане добились минимальной победы над "Ресовией". Уже на старте поединка забил Русин, а в начале второго тайма команду спас кипер Сидоренко, отбив пенальти. Итоговый счет - 1:0 в пользу украинской стороны. Это первая победа "1925" на сборах.

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Отметим, что сегодня днем харьковчане сыграют с "Железничаром".

Контрольный матч, 09.02.2022

"Металлист 1925" - "Ресовия" 1:0

Гол: Русин 4

"Металлист 1925": Сидоренко, Ерраджи, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Русин, Емере (Потимков Ю. 87), Коваленко (Батюшин 61), Дуруеке, Марлисон (Островский 67)