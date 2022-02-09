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Есть победа. Металлист 1925 минимально обыграл представителя Первой лиги Польши
А голкипер еще и отбил пенальти
Фото: ФК Металлист 1925
Харьковский "Металлист 1925" продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня у коллектива Кривенцова запланировано два спарринга.
В первом из них харьковчане добились минимальной победы над "Ресовией". Уже на старте поединка забил Русин, а в начале второго тайма команду спас кипер Сидоренко, отбив пенальти. Итоговый счет - 1:0 в пользу украинской стороны. Это первая победа "1925" на сборах.
Отметим, что сегодня днем харьковчане сыграют с "Железничаром".
Контрольный матч, 09.02.2022
"Металлист 1925" - "Ресовия" 1:0
Гол: Русин 4
"Металлист 1925": Сидоренко, Ерраджи, Кверквелия, Шершень, Ченбай, Кравченко, Русин, Емере (Потимков Ю. 87), Коваленко (Батюшин 61), Дуруеке, Марлисон (Островский 67)
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