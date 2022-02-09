Вот тебе и товарищеский турнир. Полузащитник Вереса пропустит три недели из-за травмы

В первом туре Winter Cup, когда "Верес" проиграл "Полесью", травму получил основной футболист ровенчан Евгений Пасич. По слова клубного врача Юрия Сиренко, полузащитник пропустит ближайшие три недели.

"Мы провели детальное обследование футболиста и установили диагноз – повреждение икроножной мышцы левой ноги. Ожидаем возвращения Евгения Пасича к занятиям в общей группе через три недели.

Сейчас ждем угасания воспалительного процесса в этом участке ноги. Евгений занимается по индивидуальной программе. Делает это каждый день. На седьмой день после получения повреждения мы сможем приступить к кардиотренировкам", — цитирует Сиренко сайт "Вереса".

Свой первый официальный матч в 2022-м году ровенчане проведут 27-го февраля против "Ворсклы".