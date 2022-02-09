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Вот тебе и товарищеский турнир. Полузащитник Вереса пропустит три недели из-за травмы

Премьер-лига
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Неприятная потеря для Вирта

Вот тебе и товарищеский турнир. Полузащитник Вереса пропустит три недели из-за травмы

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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В первом туре Winter Cup, когда "Верес" проиграл "Полесью", травму получил основной футболист ровенчан Евгений Пасич. По слова клубного врача Юрия Сиренко, полузащитник пропустит ближайшие три недели.

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"Мы провели детальное обследование футболиста и установили диагноз – повреждение икроножной мышцы левой ноги. Ожидаем возвращения Евгения Пасича к занятиям в общей группе через три недели.

Сейчас ждем угасания воспалительного процесса в этом участке ноги. Евгений занимается по индивидуальной программе. Делает это каждый день. На седьмой день после получения повреждения мы сможем приступить к кардиотренировкам", — цитирует Сиренко сайт "Вереса".

Свой первый официальный матч в 2022-м году ровенчане проведут 27-го февраля против "Ворсклы".

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич
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Источник:
НК "Верес"

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